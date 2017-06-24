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14:36, 24 Haziran 2017 Cumartesi
Afrika
12:52, 24 Haziran 2017 Cumartesi

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Uganda'da mülteci zirvesi yapıldı
Uganda'da mülteci zirvesi yapıldı

Katılımcı ülkeler Uganda'da sayısı 1,2 milyona ulaşan mülteciler için 358,2 milyon dolar finansal yardım taahhüt etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası toplum, Uganda'da sayısı 1,2 milyona ulaşan mülteciler için 358,2 milyon dolar finansal yardım yapacak.

Güney Sudan'daki kıtlık ve iç savaştan kaçan mülteciler için yardım toplamak üzere Uganda'nın başkenti Kampala'da Birleşmiş Milletler himayesinde uluslararası bir zirve düzenlendi.

Zirvede katılımcı ülkeler, Uganda hükümetine ülkedeki 900 bini son 4 yılda Güney Sudan'da iç savaştan kaçarak sığınan yaklaşık 1,2 milyon mülteci için toplam 358,2 milyon dolar mali destek sözü verdi.

Söz konusu destek, Kampala hükümetinin son dönemde komşu Güney Sudan'da yaşanan iç çatışma ve kıtlık nedeniyle ülkelerine sığınan mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere talep ettiği toplam 2 milyar dolarlık dış yardımın ilk dilimini oluşturacak.

Zirveye katılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu yardımın mültecilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için iyi bir başlangıç olacağını belirterek, Dünya Bankası ve Afrika Kalkınma Bankasının yapmayı taahhüt ettiği yardımla bölgedeki durumun daha rahat bir noktaya ulaşacağını vurguladı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni de Güney Sudan krizinin siyasi nitelikli olduğuna dikkati çekerek, "Bölgesel mekanizmaların etkili şekilde işletilmesi halinde uluslararası toplum, Büyük Göller bölgesinde yaşanan krizinin çözümüne katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Museveni, BM himayesindeki Büyük Göller Bölgesi Üzerine Uluslararası Konferansının süregelen trajedinin önlenmesine hiçbir katkı sağlayamadığını vurguladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise Güney Sudan krizinin bölgede kuraklığın etkisini göstermeye başlamasıyla giderek içinden çıkılmaz hale geldiğini ifade etti.

Zirvede söz alan Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp, halen 3,3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin Uganda ile benzer durumda olduğuna dikkat çekerek, "Mülteci ağırlayan ülkeler, bu yükü ve sorumluluğu üstlenirken yalnız bırakılmamalı." dedi.

Büyükelçi Yavuzalp, "Türkiye mülteci sorununun çözümü için uluslararası toplumla ve Uganda ile birlikte çalışmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin o güne dek mülteciler için 25 milyar dolar harcadığını ancak uluslararası yardım anlamında yalnızca Avrupa Birliği'nden 725 milyon dolar ve BM'den 550 milyon dolar destek aldığını belirtmişti.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.

 



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