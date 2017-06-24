13:12, 24 Haziran 2017 Cumartesi

Kuzey Koreli asker Güney'e iltica etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore'den bir askerin daha Güney Kore'ye iltica ettiği bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün gece Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden (KDHC) bir asker, iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi geçerek Kore Cumhuriyeti'ne sığındı.

Açıklamada olayın son iki haftada yaşanan üçüncü sığınma vakası olduğu belirtildi.

Haziran ortasında bir başka asker, sınırdan geçerek Güney Kore'ye iltica etmişti. Asker, son üç yıl içinde askerden arındırılmış bölgeden geçerek Güney'e iltica eden üçüncü kişi olmuştu. Ardından pazar günü Kuzey Koreli bir sivil, iki ülke arasındaki Han Nehri'ni yüzerek geçmiş ve Güney'e sığınmıştı.

Bugüne dek Kuzey'den Güney'e iltica edenler, genellikle sınırdaki riskler nedeniyle başta Çin olmak üzere üçüncü ülkeler üzerinden Seul'e ulaşmaya çalışıyordu. Yetkililer son bir ayda artan vakaların, Kuzey Kore'ye nükleer programı sebebiyle uygulanan uluslararası yaptırımlar sonucu olabileceğini kaydetti.

Kore'de 1950-1953 yılları arasında yaşanan iç savaş, uluslararası aktörlerin devreye girmesiyle Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışmasına dönüşmüştü. Sonunda ABD ve NATO müttefikleri ile Çin ve Sovyet Rusya'nın desteklediği farklı taraflar Kore Yarımadası'nın kuzeyinde ve güneyinde iki ayrı devlet kurmuştu.