Güncelleme: 15:19, 24 Haziran 2017 Cumartesi

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında bayram yoğunluğu





Avrupa'ya açılan sınır kapılarında bayram yoğunluğu yaşanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a geçiş yapılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında küçük araç yoğunluğu oluştu. Bayram tatilini Avrupa'da geçirmek isteyen ya da Bulgaristan'da akrabaları yaşayanlar, yurt dışına çıkış için istikametlerine uygun sınır kapılarına geldi. Komşu ülkelerin yoğunluğa cevap verememesi üzerine Türk tarafında araç kuyrukları oluşmaya başladı. Gümrük sahasının içinin dolması sonrası Kapıkule Sınır Kapısı dışına taşan kuyrukta uzun süredir bekleyen sürücü ve yolcular, hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı kentte sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Bulgaristan'ın Kırcaali kentindeki akrabalarının yanına giden Zihni Hacıoğlu, kuyruk nedeniyle bayrama sınır kapısında girecek olmanın endişesini yaşadığını esprili bir dille ifade etti. Hacıoğlu, ''Osmanlı topraklarına ziyarete gidiyoruz. İnşallah iyi bir bayram geçirip geri döneceğiz. Herkese iyi bayramlar." dedi. Gündoğdu Güler ise Bursa'da oturduğunu, bayramda Bulgaristan'daki akrabalarıyla birlikte olacağını söyledi.

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