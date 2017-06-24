Süryanilere ait mülklerin el değiştirdiği iddiaları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanlığından, Mardin'de Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlık gibi mülklerin "kuruma devredildiği" yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığının resmi Twitter hesabından, Mardin'deki Süryanilere ait mülklere yönelik haberlerle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Mardin'de Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlık gibi mülklerin Başkanlığımıza devredildiği yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı, "Mardin'de Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlık gibi mülklerin Başkanlığımıza devredildiği yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır" dedi
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