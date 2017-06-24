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17:15, 24 Haziran 2017 Cumartesi
Ortadoğu
Güncelleme: 15:39, 24 Haziran 2017 Cumartesi

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Kutsal topraklardaki saldırıya İslam ülkelerinden kınama
Kutsal topraklardaki saldırıya İslam ülkelerinden kınama

İslam ülkeleri, Suudi Arabistan'da bulunan kutsal toprakları hedef alan saldırı planlarını kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır, Cibuti, Lübnan, Yemen, Arap Parlamentosu ve El-Ezher ile İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO) Suudi Arabistan'daki kutsal toprakların güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan terörist saldırı planlarını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "kutsal toprakların güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan terörist saldırı planlarının en güçlü şekilde kınandığı" ifade edildi. Açıklamada, Mısır halkı ve hükümetinin, istikrar ve güvenliğini hedef alan girişimlere karşı koymasında Suudi Arabistan halkı ve hükümetini desteklediği kaydedildi.

Cibuti Dışişleri Bakanlığı "Mekke'de kutsal mekanlara yönelik eylem planını şiddetle kınadığını" belirtirken, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin ofisinden yapılan açıklamada da "terör eylemini planlayan aklın, Mescid-i Haram'a saldırı düzenlemeye ortak olma sınırına ulaşan sapkın bir grubun varlığına dair kesin delil sunduğu" vurgulandı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Mescid-i Haram'ın terör güçleri tarafından hedef alınmak istenmesinin, bu güçlerin kırmızı çizgileri aştığını gösterdiği ve Müslümanların en kutsal mekanını hedef almaktan çekinmeyen terör örgütlerinin ne kadar tehlikeli olduğunu yansıttığı" ifade edildi.

Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi de söz konusu terörist saldırı planını kınayarak, "Suudi Arabistan'ın terör çetelerine karşı koymak için gerçekleştirdiği her türlü uygulamayı desteklediklerini" vurguladı.

Ezher "kutsal topraklara yönelik çirkin eylem planının reddedildiğini" vurgularken, ISESCO da güvenlik güçlerinin çökerttiği başta Mescid-i Haram olmak üzere kutsal topraklar ile umrecilerin güvenliğine yönelik terör eylemi planını şiddetle kınandı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başta Mescid-i Haram olmak üzere kutsal topraklar ile umrecilerin güvenliğini hedef alabilecek eylemlere yönelik Cidde'de bir, Mekke'de ise iki hücre evine baskın düzenlediği ve biri kadın 5 teröristi gözaltına aldığı duyurulmuştu.



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