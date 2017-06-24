Kutsal topraklardaki saldırıya İslam ülkelerinden kınama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mısır, Cibuti, Lübnan, Yemen, Arap Parlamentosu ve El-Ezher ile İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO) Suudi Arabistan'daki kutsal toprakların güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan terörist saldırı planlarını kınadı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "kutsal toprakların güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan terörist saldırı planlarının en güçlü şekilde kınandığı" ifade edildi. Açıklamada, Mısır halkı ve hükümetinin, istikrar ve güvenliğini hedef alan girişimlere karşı koymasında Suudi Arabistan halkı ve hükümetini desteklediği kaydedildi.
Cibuti Dışişleri Bakanlığı "Mekke'de kutsal mekanlara yönelik eylem planını şiddetle kınadığını" belirtirken, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin ofisinden yapılan açıklamada da "terör eylemini planlayan aklın, Mescid-i Haram'a saldırı düzenlemeye ortak olma sınırına ulaşan sapkın bir grubun varlığına dair kesin delil sunduğu" vurgulandı.
Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Mescid-i Haram'ın terör güçleri tarafından hedef alınmak istenmesinin, bu güçlerin kırmızı çizgileri aştığını gösterdiği ve Müslümanların en kutsal mekanını hedef almaktan çekinmeyen terör örgütlerinin ne kadar tehlikeli olduğunu yansıttığı" ifade edildi.
Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi de söz konusu terörist saldırı planını kınayarak, "Suudi Arabistan'ın terör çetelerine karşı koymak için gerçekleştirdiği her türlü uygulamayı desteklediklerini" vurguladı.
Ezher "kutsal topraklara yönelik çirkin eylem planının reddedildiğini" vurgularken, ISESCO da güvenlik güçlerinin çökerttiği başta Mescid-i Haram olmak üzere kutsal topraklar ile umrecilerin güvenliğine yönelik terör eylemi planını şiddetle kınandı.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başta Mescid-i Haram olmak üzere kutsal topraklar ile umrecilerin güvenliğini hedef alabilecek eylemlere yönelik Cidde'de bir, Mekke'de ise iki hücre evine baskın düzenlediği ve biri kadın 5 teröristi gözaltına aldığı duyurulmuştu.
Etiyopyalı Müslümanlar, Ramazan Bayramı için Afrika’nın en büyük pazarı olan ve her çeşit ürünün bulunduğu Merkato Pazarı’nda buluştu
İslam ülkeleri, Suudi Arabistan'da bulunan kutsal toprakları hedef alan saldırı planlarını kınadı
Yemen hükümeti Husilerden alınan bölgelerde, BAE tarafından desteklenen güçlerin denetiminde "gizli hapishaneler" bulunduğu ve burada insan hakları ihlalleri gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların araştırılması için ortak komite kurdu
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı
Katar krizine ilişkin konuşan üst düzey bir Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, taleplerin kabul edilmemesinin alternatifinin 'tansiyonun artması değil yolların ayrılması' olacağını söyledi
Katılımcı ülkeler Uganda'da sayısı 1,2 milyona ulaşan mülteciler için 358,2 milyon dolar finansal yardım taahhüt etti
25 Haziran'da yapılacak erken genel seçimde, 3 milyon 452 bin 260 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek
İİT, kutsal toprakları hedef alabilecek terör eylem planlarına tepki gösterdi. İran ise terörle mücadele için yardım teklif etti
Kolombiya’da ELN tarafından kaçırılan Hollandalı 2 gazetecinin serbest bırakıldığı açıklandı
ABD'nin Filistin'de kaçırılan Amerikalılardan sorumlu tutarak başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Hapilon'un iddiaların aksine Filipinler'de olmadığı açıklandı
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, "(Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz) Bu meselenin tarafı olan 4 ülke var, bunun bir aile meselesi olduğuna inanıyoruz ve bunu onlar çözmeliler. Eğer biz bu sürece kolaylaştırıcı bir katkı yapabiliyorsak öyle olsun. Ancak bu konu, onların çözmesi gereken bir meseledir" dedi
Brüksel mahkemesi, 10 yıl önce açılan davayı karara bağlayarak BAE'den 8 prensese hizmetçilerine kötü davrandıkları gerçekçesiyle 15 ay hapis ve toplam 1,3 milyon avro cezası verdi
Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentlerinde 3 hücre evine düzenlenen operasyonda, 5 polis, 6 yabancı uyruklu kişi hafif yaralandı, 1'i kadın 5 terörist gözaltına alındı