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19:42, 24 Haziran 2017 Cumartesi
Avrupa
Güncelleme: 17:42, 24 Haziran 2017 Cumartesi

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Rusya zirveyi kaptırmadı
Rusya zirveyi kaptırmadı

Rusya, Nisan ayında ortalama olarak 10.655 milyon varil petrol üreterek bu açıdan yine dünya lideri oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) Sayfasından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın Mart ve Nisan aylarında sırasıyla her gün 9.905 ve 9.954 milyon varil petrol ürettiği, böylelikle 2. sırada yer aldığı bildirildi.

Nisan ayında OPEC üyesi olan ülkeler 4.373 milyon varili İran’a ait olmak üzere günlük 31.732 milyon varil petrol üretti.

2017 yılının Ocak-Nisan aylarında Rusya’nın toplam ihracat hacminde petrol ihracatının payı, 2016 yılının aynı döneminde bu gösterge yüzde 23.7 düzeyinde tespit edilirken, yüzde 27.8 seviyesinde bulundu.



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