13:45, 24 Haziran 2017 Cumartesi

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gabriel, yayımladığı mesajında, Müslümanların ramazan ayının sona ermesini kutladığına işaret ederek bayramının hayırlı olmasını diledi.

Müslümanların oruç, tefekkür ve toplumsal paylaşımla ramazan ayını geride bıraktığına dikkati çeken Gabriel, ramazan ayının insanlara saygılı davranmayı, muhtaçlara yardım etmeyi, insanların bir araya gelmesini ifade ettiğini bildirdi.

Birkaç hafta önce "Dinlerin Barış Sorumluluğu" toplantısında Müslümanların ve diğer dinlerin temsilcilerini Dışişleri Bakanlığına davet ettiğini anımsatan Gabriel, “Bu toplantı dinlerin sahip olduğu barış potansiyelini ortaya koydu. Bu cesaret verici bir işaretti." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında, Ramazan Bayramı'nın Müslümanların ve diğer insanların birlikte barış ve hoşgörü için çaba harcamalarına vesile olması temennisinde bulunan Gabriel, “Size ve ailenize hayırlı bayramlar diliyorum.” ifadesini kullandı.