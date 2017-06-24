TBMM Başkanı Kahraman Sırbistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye Sırbistan beraberliği, dostluğu, bölge ve dünya barışına da büyük katkısı olacak bir hadise." dedi.
Kahraman, Türkiye'ye hareketinden önce Sırbistan Cumhurbaşkanı seçilen Aleksandar Vucic ile görüştü, ardından Belgrad'daki Bayraklı Camisini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kahraman, Sırbistan ziyaretinin verimli geçtiğini söyledi.
Kahraman, Aleksandar Vucic'in Sırbistan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla dün Sırbistan Sarayı'nda düzenlenen törene katıldığını anlattı.
Vucic'in Türkiye Sırbistan dostluğunu destekleyecek bir kişi olduğuna işaret eden Kahraman, "Sırbistan, bölgesinde güçlü bir kilit devlet. Türkiye Sırbistan beraberliği, dostluğu, bölge ve dünya barışına da büyük katkısı olacak bir hadise. Dün merasime katıldık. Bugün çok faydalı ikili görüşmelerde bulunduk. Kendileri Türkiye'ye gelecekler, Petrol Kongresi dolayısıyla. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da önümüzdeki aylarda bir Sırbistan ziyaretinde bulunacaklar. Karşılıklı gelişmelerimiz, karşılıklı münasebetlerimizi geliştireceğiz, artıracağız. Yatırım noktasında olsun, kültürel sahada beraberliklerimiz olacak." ifadelerini kullandı.
İsmail Kahraman, yarından itibaren Ramazan Bayramı'nın kutlanacağını anımsatarak, tüm Müslümanların bayramını kutladı. Kahraman, bayramdan hemen önce Sırbistan'daki Bayraklı Camisi'ni ziyaret etmekten de son derece mutlu olduğunu aktardı. Bu yapının Kanuni dönemine dayandığını vurgulayan Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böyle bir arefe gününü böyle bir tarihi bir camide geçirmek varmış kaderde. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Her seferinde, vecd içinde, neşe içinde rahatlık saadet içinde ulaşacağımız bayramlar olsun inşallah.
Tarih, tekerrürden ibarettir derler. Ders alınırsa tekerrür etmez derler. Tarihten ibret alacağız. Yahya Kemal bir şiirinde diyor ki 'Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını, Duydum, akıncı cedlerimin ihtirâsını'. İnsan o duygularla tabi dolu oluyor. Hele Tuna'nın da ayrı bir yeri var. Necip Fazıl'ın 'Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna; Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?' Geniş bir coğrafyaya yayılmıştık. Bir cihan devletiyiz biz. Bunun varisiyiz. Hududumuz 800 bin metrekare değil. Hududumuz bütün dünyadaki gönül coğrafyamız, o bakımdan söylüyorum. Türkiye güçlü bir devlet. Medeniyetimizin eski hudutları dahilinde 53 devlet var bugün. Onun varisiyiz. Aynı zamanda onun yükünün altındayız. Bu şuur ve idrakte olacağız. Bu duygular hep depreşti. Benim için güzel bir hatıra oldu. İlk defa Belgrad'a ve Bayraklı Camisi'ne geldiğim için de çok memnun oldum."
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, daha sonra Sırbistan'daki temaslarını tamamlayarak, Türkiye'ye hareket etti. Kahraman'ı, Nikola Tesla Havalimanı'nda, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve diğer ilgililer uğurladı.
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