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Gaziantepli ihracatçılar rotayı Katar'a çevirdi
Gaziantepli ihracatçılar rotayı Katar'a çevirdi

GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz, "Gıda üretiminde önemli bir şehir olan Gaziantep, Katar krizinde de Katar halkının gıda ihtiyacını temin etmek için çalışıyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, gıda üretiminde önemli bir şehir olan Gaziantep'in, Katar halkının gıda ihtiyacını temin etmek için çalıştığını belirtti.

Çıkmaz, yazılı açıklamasında, Katar'a gıda başta olmak üzere birçok sektörde ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Çıkmaz, "Bugüne kadar farklı ürün gruplarından ihracat yaptığımız Katar'ı, bugünden sonra daha da önemsemeye devam deceğiz. Katar'a ticari ve diplomasi ambargo uygulayan ülkelerin dili de dini de aynı ama son zamanlarda bir takım fikir ayrılıkları nedeniyle ayrı düştüler. Temennimiz bu ülkelerin ilişkilerini en kısa zamanda eski haline getirmeleridir. Bu süreçte bize düşen zor günler geçiren Katar'a, özellikle gıda alanında daha çok ürün göndermektir." ifadelerini kullandı.

Katar'a ürün ihracatında gemiden ziyade uçağın tercih edilmesi gerektiğine dikkati çeken Çıkmaz, bu ülkeye ihracatın artırılması için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Un, makarna, bulgur, yağ, şekerleme ve çikolata gibi gıda ürünlerinin tamamının Gaziantep'te üretildiğin vurgulayan Çıkmaz, "Katar, daha önce de önem verdiğimiz bir pazardı, bu yaşananların ardından Katar'a daha fazla önem vermeye başladık. Katar'a daha önce de ihracat yaptığımızı söyledim ama istediğimiz seviyede değildi. Yaşanan son gelişmelerle birlikte ihracatımızın istenilen seviyeye geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her zaman mazlum milletlerin yanında olduğunu belirten Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Zor bir dönemden geçen Katar'ın gıda ihtiyacının karşılanması açısından üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışıyoruz. Gıda üretiminde önemli bir şehir olan Gaziantep, Katar krizinde de Katar halkının gıda ihtiyacını temin etmek için çalışıyor. Bölgeden 175 ülkeye ihracat yapıyoruz, bunlardan birisi de Katar'dır. Geçen yıl Katar'a halıdan tekstile, hububat-bakliyat ve yağlı tohumlardan meyveler ve mamullerine kadar birçok kalemde ihracat yaptık. Katar'a geçen yıl 11 milyon 811 bin dolarlık ihracat yaptık. Bu yılın ilk 5 ayında rakam 4 milyon 806 bin dolar oldu."



İlgili Konular Gaziantep katar krizi
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