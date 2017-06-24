Katar'ın Dünü ve Bugününü Anlamak İçin Hangi Eserler Okunmalı?

Dünya Bülteni/Kültür Servisi
Türkiye ve dünya geçen hafta Körfez ülkelerinin Katar'a uygulamaya karar verdiği ambargo ile sarsılmakta. Krizin ne yöne doğru gideceğini kimse kestiremezken, Katar'ın Osmanlı'dan bugüne konumuna dair de pek çok şey konuşuluyor.
Bu konuda biz de, ilgililere faydası olması ümidiyle, 'Katar'ın tarihi ve bugününü anlamak için hangi eserleri tavsiye edersiniz?' sorusunu, bu alanda eser veren nadir isimlerden olan Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'a sorduk.
*
Körfez Tarihi konusunda Türkçe’de pek fazla eser olduğunu söyleyemeyiz. Maalesef Körfez doğrudan bizim akademimizin dikkatini çekmemiştir. Buna rağmen özellikle Denizcilik tarihimiz içinde veya dolaylı araştırmalarda Körfez de gündeme gelmiştir. Buna rağmen başlangıç yapmak isteyenler için yeterli sayıda –bazıları tercüme de olsa- Türkçe eserden zikredilebilir;
Salih Özbaran, Yemen’den Basraya Sınırdaki Osmanlı, Kitap Yayınevi.
Salih Özbaran, Umman'da Kapışan İmparatorluklar - Osmanlı ve Portekiz, Tarihçi Kitabevi, 2013.
Nikolay İvanov, Osmanlı'nın Arap Ülkelerini Fethi (1516-1574), TTK yayınları, 2013,
Ali Akyıldız, Zekeriya Kurşun, Osmanlı Arap Coğrafyası ve Avrupa Emperyalizmi, İş Bankası Yayınları, 2015
Zekeriya Kurşun, Necid ve Ahsa'da Osmanlı Hakimiyeti: Vehhabi Hareketi ve Suud Devleti'nin Ortaya Çıkışı, TTK yayınları, 1998
Zekeriya Kurşun, Basra Körfezinde Osmanlı-İngiliz Çekişmesi: Katar'da Osmanlılar, TTK Yayınları, 2004
Oystein Noreng, Petrol ve İslam, Sabah Kitapları [baskısı yok]
Bu eserlerin yanında Katar ve genel olarak Körfez ülkelerine dair hususi araştırma yapmak isteniyorsa, mecburen İngilizce kaynaklara yönelmek gerekmekte. Körfez üzerine pek çok çalışma bulmak mümkündür. Nerde ise Körfez her yönü ile defalarca inceleme konusu yapılmıştır. Bu amaçla İngilizce okuyucular için öncelikle aşağıdaki araştırma eserleri önermekteyim:
J. B. Slot, The Arabs of the Gulf 1602-1784 : an alternative approach to the early history of the Arab Gulf States and the Arab peoples of the Gulf, mainly based on sources of the Dutch East India Company, Leidschendam : 1993.
J. B. Kelly, Britain and the Persian Gulf, 1795-1880 (Oxford: Oxford University Press, 1968)
Fredrick Anscombe, The Ottoman Gulf: The Creation of Kuwait, Saudi Arabia, and Qatar, 1997
Willem M. Floor, The Persian Gulf: A Political and Economic History of Five Port Cities 1500-1730 Mage Publishing, 2006
Christopher Davidson, After the Sheikhs: The Coming Collapse of the Gulf Monarchies, 2015
Rosemarie Said Zahlan, The Making of the Gulf States: Kuwait, Bahrain, Qatar and United Arab Emirates and Oman, 2016
Allen J. Fromherz, Qatar: A Modern History, 2012
Edmund O’sullivan, The New Gulf: How Modern Arabia is Changing the World for good, 2008
Mehran Kamrava, Qatar: Small State, Big policies, 2015
Son olarak, bu alanda araştırma yapmak isteyenler için Osmanlı arşivlerinde Arap dünyasına dair pek çok belge bulunduğunu ve pek çoğunun araştırmacılar tarafından fark edilmediğini söyleyebiliriz. Ayrıca Portekiz, İngiltere ve Hindistan (Goa ve Delhi) arşivleri de bu alanın kaynaklarının ulaşılabileceği yerlerdir. Tabii araştırmacıların bu arşivlere gitmeden önce özellikle Lorimer ve Dickinson’un eserlerini de okuması gerekmektedir.
Röportaj: Mehmet Erken
Körfez Ülkelerinden Katar'ı geçmişten günümüze daha iyi anlayabilmek için hangi kitapları okumak faydalı olur ?
İbrahim Ethem Gören, hat hocası Mahmut Şahin ile hayır sergileri ve Benin Hattat Hafız Osman Camii özelinde hasbihal etti
Sadullah Yıldız İstanbul'daki tarihi binaların kapılarında yazılı olan 'Maşallah', 'Ya Hafız' gibi ibarelerin yazılı olduğu kitabelerin bir bölümünü dikkatlerimize sunuyor
Bursa'da, 7 yıl bir fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği marangozluğa başlayan 37 yaşındaki Özgür Ulus, kaybolmaya yüz tutan bazı meslek ve sanat dalları için ahşap malzeme sağlıyor.
Osmanlıca'nın dijital platformda uluslararası erişilebilirliğine katkı sunmak amacıyla geliştirilen yazılım, el yazması metinlerin daha hızlı okunmasını sağlıyor
İbrahim Ethem Gören, hat, ebru ve senim sanatçısı A. Sabri Mandıracı'nın 12 Haziran Pazartesi günü Albaraka Sanat Galerisinde "Kırk yılın sonunda eslâfın yolunda..." isimli ilk kişisel sergisindeki gözlemlerini kaleme aldı...
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği'nin birlikte düzenlemiş olduğu geleneksel iftar programı, Üsküdar Katibim Restoranda gerçekleştirildi.
Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un bugün 9'uncu vefat yıldönümü. On iki yazarın, kendi dünyalarında yer eden Cengiz Aytmatov’u anlattıkları yazıları, 'Büyük Bozkırın Oğlu Cengiz Aytmatov' adlı kitapta bir araya geldi
Geleneksel sanatlar alanında süreli yayınlara ihtiyacın duyulduğu muhakkak. Böyle bir ihtiyacı Kütahyalı sanatkârların tesbit etmesi, kolları sıvayıp besmeleyle yola çıkıyor olmaları takdire şayan bir keyfiyet.
İlk sayısı ile kitap ve kültür dünyasında önemli bir yer edinen OKUR'un 2. sayısı çıktı.
Tam adı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu olan ve 1 Haziran 1940'ta Ankara'da dünyaya gelen şair, pankreas kanseri nedeniyle, 1987'nin 7 Haziran günü İstanbul'da vefat etti
Haziran ayının başlaması ile birlikte dergilerin yeni sayıları yayınlanmaya başladı. Sitemize ilk ulaşan dergiler Umran, İtibar, İlim ve irfan ve Dergah
TRT'de metalaştırılan Kur'an Okuma Yarışması'ndan Yazar Akif Emre'nin bibliyografyasına ve Amerikan Kongre Kütüphanesi'nin erişime açılmasına kadar geniş yelpazede bir hafta geçirdik
İbrahim Ethem Gören, Kutbu'n-Nâyî, ebrucu Niyazi Sayın ve Hat Hocası Mahmut Şahin'in 21-28 Mayıs tarihlerinde Dolmabahçe Sarayında açtıkları “Noktanın ve Renklerin Devranında Hazret-i Fatime” isimli sergisini ı kaleme aldı
Ülkeni yönetmek mi istiyorsun? Ülkende sorunlar görüyor ve onları düzeltmek mi istiyorsun? Peki, o hâlde doğru yerdesin fakat neden diğer liderler senin gibi değil; Ya da acaba tüm bunlar dışında, göremediğin bir şey mi var?
İbrahim Ethem Gören, Başakşehir’de “İdeal bir gençlik” sloganıyla 12 yıldır çocukların hizmetinde bulunan Muhittin Küçük ile Başakşehir’deki 5 Mevsim Gençlik ve Spor Kulübü’nde çalışmaları üzerine hasbihal etti