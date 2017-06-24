Londra'da İslam ile faşizm karşıtlarından eş zamanlı gösteri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiltere'de aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (English Defence League-EDL) ile Faşizme Karşı Birleş (UAF) adlı faşizm karşıtı grup, başkent Londra'da eş zamanlı gösteri gerçekleştirdi.
İngiltere'de Müslümanlara ve Müslümanlığın yayılmasına karşı çıkan EDL'nin gösterisinde, yaklaşık 50 EDL destekçisi Başbakanlık binası önünde toplandı. İngiliz polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride, katılımcıların sayısının beklenenin altında olması dikkati çekti.
Ülkede son aylarda yaşanan terör saldırıyla ilgili Müslüman toplumunu suçlayan göstericiler eylemde, İngiltere bayrağını andıran beyaz üzerine kırmızı haç bulunan EDL bayrakları taşıyarak "İslam cehenneme git" ve "Daha fazla camiye ve teröre hayır" gibi sloganlar attı.
Bu arada UAF grubu da aynı yerde eş zamanlı gösteri düzenledi.
EDL'nin gösterisini protesto eden yaklaşık 150 ırkçı ve faşizm karşıtı gösterici de "Nazi pislikleri sokaklarımızdan defolun" ve "Teröristsiniz" gibi sloganlar atarken, ellerinde de üzerinde "EDL'yi ezin, bitirin" ve "Nazilere hayır" yazılı pankartlar tuttu.
ARBEDE YAŞANDI
İki grup arasında yaşanan sözlü sataşmaların ardından grupların çatışmasını engellemeye çalışan İngiliz polisi ile bazı göstericiler arasında arbede çıktı. Polis her iki gruptan bazı göstericileri gözaltına aldı.
Bazı EDL göstericileri Başbakanlık binasının önünden ayrılarak, bu ay başındaki terör saldırısının yaşandığı Londra Köprüsü'ne doğru yürüdü. Polis, aşırı sağcı göstericilerin köprüye çıkmasına engel olmak amacıyla köprüyü kısa süreliğine yaya ve araç trafiğine kapattı.
Faşizm karşıtları da mart ayındaki terör saldırısının yaşandığı Westminster Köprüsü yakınındaki Victoria Embankment caddesinde yürüdü.
Ülkede 22 Mart'ta öğlen saatlerinde Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Aracından çıkarak parlamentonun girişindeki bir polisi bıçaklayan saldırgan, olay yerinde vurularak öldürülmüştü. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Pop müzik sanatçısı Ariana Grande'nin 22 Mayıs gecesi Manchester Arena Konser Salonu'nda verdiği konserinin sonunda bombalı saldırı düzenlenmişti. Adı Salman Abedi olarak açıklanan saldırganın salon çıkışında üstündeki el yapımı parça tesirli bombayı patlatması sonucu 7'si çocuk 22 kişi yaşamını yitirmiş, 59 kişi yaralanmıştı.
Londra'da 3 Haziran'da ise kullandıkları minibüsle başkentin ünlü Thames Nehri üstündeki Londra Köprüsü'nde yayaları ezen, daha sonra yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevrede bulunanları bıçaklayan üç kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırganların dışında 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda 48 kişi yaralanmıştı.
Londra'daki en son terör saldırısında da 48 yaşındaki İngiliz vatandaşı Darren Osborne, kullandığı kiralık kamyoneti başkentin kuzeyindeki Finsbury Park semtinde teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda bir ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde yakalanan Osborne, "cinayet ve cinayete teşebbüs" suçlarından tutuklu yargılanacak.
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Aşırı sağcı ve İslam karşıtı EDL grubu başkent Londra'da gösteri düzenledi. Karşıt görüşlülerin bir araya gelmesini engellemeye çalışan polis ile bazı göstericiler arasında çıkan arbedede gözaltılar yaşandı
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