Güncelleme: 19:28, 24 Haziran 2017 Cumartesi

NATO petrol boru hattından hırsızlık





Bilecik'ten geçen boru hattından 3 ton akaryakıt çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bilecik'te NATO petrol boru hattından 3 ton akaryakıt çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Örenköy ve Deresakarı köylerinin arasından geçen NATO petrol boru hattında inceleme yaptı. Ekipleri fark ederek kaçmaya çalışan M.Y, 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yakalandı. Olay yerinden kaçan O.Z'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kullandığı akaryakıt dolu 3 tonluk deponun bulunduğu minibüs ile otomobil ve bazı tesisat malzemelerine el konuldu.

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