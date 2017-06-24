Esed rejimi kuşatmasındaki çocukların bayramlık sevinci

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin askeri kuşatması altında yaşayan çocuklar, bir yardım kuruluşunun dağıttığı bayramlıklarla Ramazan Bayramı'na umutlu giriyor.
Şam'ın doğusundaki Duma ilçesi, yaklaşık 5 yıldır rejimin ve destekçisi yabancı terörist grupların kuşatmasında tutuluyor. Yaklaşık 200 bin nüfuslu ilçede yaşayan binlerce çocuk, 5 yıldır her bayrama buruk giriyor.
Bu Ramazan Bayramı'nda çocuklara umut verebilmek için "bayramlık" projesi başlatan Adalet isimli Suriyeli dernek, 2 bin 500 çocuğa giysi dağıttı.
Bayramlıklar, derneğin Duma'nın merkezinde 2,5 ay önce kurduğu atölyede ilçe sakinlerince hazırlandı.
Duma'nın köylerinden ve beldelerinden, aileleriyle merkeze gelerek kıyafetlerini alan çocukların oldukça sevinçli olduğu görüldü.
Adalet Derneği sorumlularından Muhammed Dumani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu projeyi muhtaç ailelere yardımcı olabilmek için başlattık. Öncesinde bayramlıkları dağıtacağımız aileleri maddi durumlarına göre belirlemiştik ve kartlar dağıtmıştık. Kıyafetler hazır olduğunda aileleri çağırdık." dedi.
Projenin 2 bin 500 çocuğa kıyafet teminin yanı sıra onlarca Dumalıya da istihdam sağlandığını belirten Dumani, ilçede bayrama eski kıyafetleriyle girmek zorunda olan binlerce çocuk bulunduğunu ancak imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle onlara yardım eli uzatamadıklarını söyledi.
Suriye'nin başkenti Şam'da rejimin kuşatmada tuttuğu Duma ilçesindeki 2 bin 500 çocuğa bayramlık dağıtıldı
Musul'daki Musenna Çarşısı'na girmeye çalışan DEAŞ mensubu 2 terörist kendisini patlattı. Olayda 3'ü polis 8 kişi hayatını kaybetti, 19'u yaralandı
Rusya, Nisan ayında ortalama olarak 10.655 milyon varil petrol üreterek bu açıdan yine dünya lideri oldu.
İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne roket atılan bir mevziyi ve Suriye rejimine ait iki tankı vurduğunu duyurdu
Aşırı sağcı ve İslam karşıtı EDL grubu başkent Londra'da gösteri düzenledi. Karşıt görüşlülerin bir araya gelmesini engellemeye çalışan polis ile bazı göstericiler arasında çıkan arbedede gözaltılar yaşandı
Etiyopyalı Müslümanlar, Ramazan Bayramı için Afrika’nın en büyük pazarı olan ve her çeşit ürünün bulunduğu Merkato Pazarı’nda buluştu
İslam ülkeleri, Suudi Arabistan'da bulunan kutsal toprakları hedef alan saldırı planlarını kınadı
Yemen hükümeti Husilerden alınan bölgelerde, BAE tarafından desteklenen güçlerin denetiminde "gizli hapishaneler" bulunduğu ve burada insan hakları ihlalleri gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların araştırılması için ortak komite kurdu
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı
Katar krizine ilişkin konuşan üst düzey bir Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, taleplerin kabul edilmemesinin alternatifinin 'tansiyonun artması değil yolların ayrılması' olacağını söyledi
Katılımcı ülkeler Uganda'da sayısı 1,2 milyona ulaşan mülteciler için 358,2 milyon dolar finansal yardım taahhüt etti
25 Haziran'da yapılacak erken genel seçimde, 3 milyon 452 bin 260 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek
İİT, kutsal toprakları hedef alabilecek terör eylem planlarına tepki gösterdi. İran ise terörle mücadele için yardım teklif etti
Kolombiya’da ELN tarafından kaçırılan Hollandalı 2 gazetecinin serbest bırakıldığı açıklandı