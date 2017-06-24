FETÖ şüphelileri Bulgaristan sınırında yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan iki şüpheli, Bulgaristan'a çıkış yapmak isterken gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'da esnaf olan FETÖ şüphelileri U.K. ile M.Ş'yi, Bulgaristan'a çıkış yapmak için geldiği Dereköy Sınır Kapısı'nda yakaladı.
Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Dereköy Sınır Kapısından yurt dışına çıkış yapmak isteyen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı
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