Yemen'de Husilere saldırı, 21 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yemen'in Marib kentinde ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalar ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında aralarında bir Husi komutanın da bulunduğu 21 militanın öldüğü bildirildi.
Halk Direniş Güçleri (HDG) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marib'in batısındaki Multega el-Muhcize bölgesinde ordu birlikleriyle girdikleri çatışmada Husilerin Saruh ilçesindeki 312 Tugayından sorumlu Albay Hüseyin Kasım es-Sekkafi isimli komutanı öldü.
Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Marib'in batısındaki Muhaddıra bölgesinde Husilerin mevzilerini hedef aldığı hava saldırılarında 20 Husi militanın öldürüldüğü kaydedildi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteklediği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.
Marib'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalar ve koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında 21 Husi militan öldü
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