Musul'da intihar saldırısı: 8 ölü 19 yaralı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak'ın Musul kent merkezinin doğu yakasında DEAŞ tarafından aynı noktaya düzenlenen iki intihar saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 19'unun ise yaralandığı belirtildi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin doğu yakasındaki "Musenna Çarşısı'na" girmeye çalışan iki intihar eylemcisinin güvenlik güçleri tarafından fark edildiği sırada kendilerini patlattığı, olayda 3'ü polis 8 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Bunun yanında Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Cabar Hasan, AA muhabirine, teröristlerin kentin batı yakasından doğuya sızmalarının önüne geçilmesi için Dicle Nehri kenarında güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi.
Dicle Nehri'nin ikiye ayırdığı Musul kent merkezinin batı yakasında, Irak ordusu ve DEAŞ militanları arasında sokak çatışmaları "Eskişehir" bölgesinde halen devam ediyor.
Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 19 Şubat tarihinde kentin batı yakasına askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.
Patlamanın meydana geldiği doğu yakası ise 24 Ocak tarihinde yaklaşık 100 gün süren çatışmanın sonunda DEAŞ'tan tamamen geri alınmıştı.
Musul'daki Musenna Çarşısı'na girmeye çalışan DEAŞ mensubu 2 terörist kendisini patlattı. Olayda 3'ü polis 8 kişi hayatını kaybetti, 19'u yaralandı
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