00:44, 25 Haziran 2017 Pazar

Arap dünyasında Ramazan Bayramı





Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Filistin, Ürdün, Sudan, Yemen, Irak ve Lübnan'da bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü ilan edilirken, Umman, bayramın pazartesi günü başlayacağını duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Arap dünyasının çoğunluğunda Ramazan Bayramı bugün idrak edilecek. Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Filistin, Ürdün, Sudan, Yemen, Irak ve Lübnan'da bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak ilan edildi. Öte yandan Umman Sultanlığı'nda ise bu gece hilal görünmediği gerekçesiyle bayramın ilk günü 26 Haziran Pazartesi günü olarak kararlaştırıldı. Diğer Arap devletlerinde ise henüz bayram günü için tarih açıklanmadı.

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