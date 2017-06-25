00:56, 25 Haziran 2017 Pazar

Katar'dan Körfez ülkelerinin 13 maddelik liste talebine cevap





Katar, 4 Arap ülkesinin ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talepler listesini reddetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Katar, 4 Arap ülkesi Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in, Katar'a yönelik ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talepler listesini reddettiğini açıkladı. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, taleplerin gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını söyledi. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Katar'a ilettiği 13 maddelik listede Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünü kapatması, İran'la ilişkilerin kesilmesi ve El Cezire televizyonunun kapatılması da bulunuyordu.

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