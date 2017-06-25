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Ortadoğu
00:56, 25 Haziran 2017 Pazar

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Katar'dan Körfez ülkelerinin 13 maddelik liste talebine cevap
Katar'dan Körfez ülkelerinin 13 maddelik liste talebine cevap

Katar, 4 Arap ülkesinin ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talepler listesini reddetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar, 4 Arap ülkesi Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in, Katar'a yönelik ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talepler listesini reddettiğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, taleplerin gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Katar'a ilettiği 13 maddelik listede Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünü kapatması, İran'la ilişkilerin kesilmesi ve El Cezire televizyonunun kapatılması da bulunuyordu.



İlgili Konular Katar katar krizi
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