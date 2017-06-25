Endonezya'da Ramazan Bayramı coşkusu

Endonezyalı Müslümanlar Ramazanın son teravih namazından sonra sokaklara dökülerek Ramazan Bayramı'nı havai fişekler, ilahiler ve kutlamalarla karşıladı.
Endonezya'da Ramazanın son teravih namazının kılınmasının ardından her yıl olduğu gibi Müslümanlar sokaklara çıkarak Ramazan Bayramı'nın gelişini havai fişekler ve yöresel çalgılarla kutladı.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı başkent Cakarta'da, caddelerde binlerce Müslüman uzun konvoylar oluşurken, kentin dört bir yanında havai fişekler gökyüzünü süsledi.
Kentin bazı noktalarında kurulan platformlarda ilahi grupları ilahiler söyledi, salavatlar getirildi.
Bazı Müslümanlar ise bayramı camilerde ibadet ederek karşılamayı tercih etti. Camilerde cemaatin getirdiği salavatlar ve edilen dualar ses sitemleriyle dışarı verildi.
Endonezya geleneklerine göre kutlamalar ve salavatlar sabaha kadar devam edecek.
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