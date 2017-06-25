'Mısır'da idamı bekleyen gençler her an infaz edilebilir'

İnsan hakları savunucuları, Mısır'da bir yargıcın koruma polisini öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan ve idama mahkum edilen Mısırlı gençlerin her an infaz edilebileceğini belirterek, idam kararının durdurulması için ulusal ve uluslararası mekanizmaların devreye sokulması ve Mısır yönetimi üzerinde baskı kurulması çağrısında bulundu.
İnsan hakları savunucuları, 23 ila 30 yaşlarındaki tıp, mühendislik ve fen fakülteleri mezunu veya öğrencisi gençlere verilen ölüm cezalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve avukat Gülden Sönmez, idam kararının temyiz mahkemesi tarafından da onandığını hatırlattı.
Halihazırda Mısır'da adil yargılama yapan bir mahkeme olmaması sebebiyle alınan kararın kendileri için şaşırtıcı olmadığını dile getiren Sönmez, "Yargılama sürecine baktığınız zaman, bu gençlerin vücutlarındaki işkence, yanık ve yara izleri hem video görüntüleriyle hem de adli tıp raporlarıyla sabit. Gençler, çıkarıldıkları mahkemede işkence gördüklerini söylemiş ve özellikle aileleriyle tehdit edilerek işkenceyle bazı ifadeleri vermek zorunda bırakılmışlar. Bunu gençler, mahkemede de dile getiriyorlar. Yargılama sürecinde de kendilerini savunacak hiçbir şey yapamıyorlar. Böyle bir süreçte verilmiş idam kararlarıyla karşı karşıyayız." dedi.
İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Genel Başkanı Avukat Cihad Gökdemir, tamamen masum oldukları Mısır kamuoyu tarafından bilinmesine rağmen gençler hakkında idam kararı alındığını ve kararın Yargıtay'a da ulaştığını anlattı. Gökdemir, "Bu sürecin durdurulabilmesi için önümüzde 7 günlük bir süre var. (Şu ana kadar) Herhangi bir olumlu gelişme maalesef yok fakat bizim açıklamamız hem ulusal hem de uluslararası alanda epeyce ses getirdi ve bir hareketlenme oldu. Birleşmiş Milletlere, Afrika Birliğine ve Avrupa Birliği'ne, Mısır'a baskı yapabilecek bu tür uluslararası mekanizmalara bu meseleyi duyurmak ve onlara ulaşarak 7 gün içerisinde bu idamları durdurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İHAK Genel Sekreteri Ahmet Zeki Olaş, idama mahkum edilen gençlerle ilgili sürecin 28 Ocak 2014'te Mısır'ın Mansura kentinde bir polis memurunun öldürülmesi sonucu şehirde yürütülen büyük çapta keyfi tutuklamalarla başladığını anlattı. Olaş, "Öğrencilere gözaltında bulundukları süreçte çok yoğun işkence yapıldı ve polisi öldürdüklerini, örgütlü bir yapı olduklarını ve terör örgüt üyesi olduklarını kabul etmeleri istendi." ifadelerini kullandı.
Olaş, gençlerin baskı ve tehditle gözaltında suçlamaları kabul ettikten sonra çıkarıldıkları ilk mahkemede, savcıya kötü muamele ve işkence gördüklerini adli tıp raporlarıyla göstererek anlattıklarını söyledi.
Cinsel taciz ve elektroşok gibi işkence yöntemleri altında verdikleri ifadelerin kabul edilmemesi talebinde bulunan gençlerin, daha sonra savcı tarafından Kahire'de işkence gördükleri yere yeniden gönderildiğini söyleyen Olaş, "Gençler aynı işkence sürecini tekrar geçtikten sonra polisi öldürdüklerini zorla itiraf ettiriyorlar." diye konuştu.
Olaş, işkence altında zorla alınan itirafın ardından gençlere ölüm cezası verildiğini ve temyiz mahkemesinin 7 Haziran’da idam kararlarını onadığını hatırlatarak, "Haziran sonuna kadar Sisi tarafından, çünkü devlet başkanının müdahale yetkisi bulunuyor, müdahale edilmezse bu gençlerin idamı kesinleşiyor. Bu şu demek, her an infaz edilebilirler. Daha önce örnekleri oldu. Bir sabah kalktığımızda hepsi birden infaz edilmiş olabilir. Çünkü karar ve süreler vesaire bitmiş oluyor." dedi.
İnsan hakları savunucuları, Mısır'da bir yargıcın koruma polisini öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan ve idama mahkum edilen Mısırlı gençlerin her an infaz edilebileceğini belirterek, idam kararının durdurulması için ulusal ve uluslararası mekanizmaların devreye sokulması ve Mısır yönetimi üzerinde baskı kurulması çağrısında bulundu
İdlib'in Dana ilçesinde bir restoranın önünde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 10 sivil öldü, 16 sivil yaralandı
CIA Direktörü Pompeo, "Edward Snowden gibi isimler kahramanlaştırılıyor. Amerika'nın gizli bilgilerini çalarak egolarını tatmin etmeyi veya para kazanmayı amaçlayan insanlar artışta." dedi.
Katar, 4 Arap ülkesinin ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talepler listesini reddetti
Bugün yapılacak erken genel seçimde, 3 milyon 452 bin 260 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek
Marib'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalar ve koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında 21 Husi militan öldü
Suriye'nin başkenti Şam'da rejimin kuşatmada tuttuğu Duma ilçesindeki 2 bin 500 çocuğa bayramlık dağıtıldı
Musul'daki Musenna Çarşısı'na girmeye çalışan DEAŞ mensubu 2 terörist kendisini patlattı. Olayda 3'ü polis 8 kişi hayatını kaybetti, 19'u yaralandı
Rusya, Nisan ayında ortalama olarak 10.655 milyon varil petrol üreterek bu açıdan yine dünya lideri oldu.
İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne roket atılan bir mevziyi ve Suriye rejimine ait iki tankı vurduğunu duyurdu
Aşırı sağcı ve İslam karşıtı EDL grubu başkent Londra'da gösteri düzenledi. Karşıt görüşlülerin bir araya gelmesini engellemeye çalışan polis ile bazı göstericiler arasında çıkan arbedede gözaltılar yaşandı
Etiyopyalı Müslümanlar, Ramazan Bayramı için Afrika’nın en büyük pazarı olan ve her çeşit ürünün bulunduğu Merkato Pazarı’nda buluştu
İslam ülkeleri, Suudi Arabistan'da bulunan kutsal toprakları hedef alan saldırı planlarını kınadı
Yemen hükümeti Husilerden alınan bölgelerde, BAE tarafından desteklenen güçlerin denetiminde "gizli hapishaneler" bulunduğu ve burada insan hakları ihlalleri gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların araştırılması için ortak komite kurdu
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı
Katar krizine ilişkin konuşan üst düzey bir Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, taleplerin kabul edilmemesinin alternatifinin 'tansiyonun artması değil yolların ayrılması' olacağını söyledi