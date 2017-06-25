İslam dünyasında Ramazan Bayramı için iki ayrı tarih

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu İslam dünyasının büyük bir kısmında gece hilalin görülmesi nedeniyle Ramazan Bayramı bugün idrak edilliyor. İran, Umman ve Fas gibi bazı ülkeler ise "hilal" tartışmaları nedeniyle bayramı bir gün sonra yani yarın kutlayacak.
Astronomik hesaplar ve İslam hukuku kurumlarının kararlarında oluşan ihtilaf nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü için dünyanın farklı ülkelerinde iki ayrı tarih belirlendi. Suudi Arabistan, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Yemen, Filistin, Ürdün, Mısır, Sudan, Irak, Lübnan, Suriye, Libya, Tunus ve Cezayir, hilalin görülmesi nedeniyle bugün Ramazan Bayramı'nın birinci gününü idrak edeceğini duyurdu.
Öte yandan aralarında İran, Umman ve Fas'ın bulunduğu bazı ülkeler, hilalin görünmediğini belirterek Ramazan ayını 30 güne tamamlayacaklarını ve 26 Haziran Pazartesi gününü bayramın birinci günü olarak kutlayacaklarını aktardı.
Suudi Arabistan Kraliyet Divanınca yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerinde bulunan Sudeyr ve Şakra bölgelerinde hilalin görüldüğü ve bugün bayramın idrak edileceği ifade edildi.
Kuveyt ve Bahreyn'deki Diyanet İşleri Başkanlıklarına bağlı Hilal Gözetleme Kurulundan yapılan açıklamada da bu gece hilalin göründüğü ve pazar gününün bayram olduğu bildirildi.
Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Hilal Gözetleme Kurulu da cumartesi gününün (dün) Ramazan ayının son günü, pazar gününün (bugün) ise bayramın ilk günü olduğunu duyurdu.
BAE Adalet Bakanlığı'na bağlı Hilal Gözetleme Kurulunca yapılan açıklamada ise hilalin İslami kurallar çerçevesinde izlenmesi neticesinde görüldüğüne işaret edilerek pazar gününün ülkede bayramın ilk günü olarak kutlanacağı bilgisi verildi.
Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.
Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın ederek, birbirleriyle bayramlaştı
Kudüslü Müslümanlar bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu İslam dünyasının büyük bir kısmında Ramazan Bayramı bugün idrak ediliyor. İran, Umman ve Fas gibi bazı ülkeler ise "hilal" tartışmaları nedeniyle bayramı yarın kutlayacak.
Endonezyalı Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı havai fişekler, ilahiler ve kutlamalarla karşıladı
Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Filistin, Ürdün, Sudan, Yemen, Irak ve Lübnan'da bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü ilan edilirken, Umman, bayramın pazartesi günü başlayacağını duyurdu
Fitre veya Sadaka-i Fıtır Ramazan Bayramı Namazı'na kadar imkanı olan Müslümanların fakirlere ödemesi gereken bir borçtur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize göz dikenler ile onların gönüllü ya da kiralık maşalığını yapanlar, hatalarını anladıklarında hepsi için çok geç olacaktır" dedi
Dünyanın en yoğun Müslüman toplumuna sahip Endonezya genelinde camiler, Ramazan'ın son teravih namazını kılmak isteyenlerle doldu
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.06, İstanbul'da 06.19, İzmir'de 06.33, Çanakkale'de 06.31, Iğdır'da ise 05.33'te kılınacak
Yurt genelinde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti
Esnafların piri Ahi Evran-ı Veli'nin memleketi Kırşehir'de, başta sığınmacılar olmak üzere yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı birlik ve beraberlik iftarı düzenlendi
Hava sıcaklıkları Ramazan Bayramı tatili süresince artarak yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek
İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, bugünü yarına bağlayan gece idrak edilecek
"Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi, Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Diyanet İşleri eski başkanları Ateş ve Bardakoğlu'nun katıldığı özel bir programla idrak edilecek
Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen özel bir program düzenlenecek
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "yüzen adalar"ın bulunduğu Çat Barajı kıyıları, ramazanda vatandaşların iftar için yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri haline geldi