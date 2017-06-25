Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:19, 25 Haziran 2017 Pazar
Dünyada Ramazan
09:14, 25 Haziran 2017 Pazar

  • Paylaş
İslam dünyasında Ramazan Bayramı için iki ayrı tarih
İslam dünyasında Ramazan Bayramı için iki ayrı tarih

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu İslam dünyasının büyük bir kısmında Ramazan Bayramı bugün idrak ediliyor. İran, Umman ve Fas gibi bazı ülkeler ise "hilal" tartışmaları nedeniyle bayramı yarın kutlayacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu İslam dünyasının büyük bir kısmında gece hilalin görülmesi nedeniyle Ramazan Bayramı bugün idrak edilliyor. İran, Umman ve Fas gibi bazı ülkeler ise "hilal" tartışmaları nedeniyle bayramı bir gün sonra yani yarın kutlayacak.

Astronomik hesaplar ve İslam hukuku kurumlarının kararlarında oluşan ihtilaf nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü için dünyanın farklı ülkelerinde iki ayrı tarih belirlendi. Suudi Arabistan, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Yemen, Filistin, Ürdün, Mısır, Sudan, Irak, Lübnan, Suriye, Libya, Tunus ve Cezayir, hilalin görülmesi nedeniyle bugün Ramazan Bayramı'nın birinci gününü idrak edeceğini duyurdu.

BAZI ÜLKELER BAYRAMI YARIN KUTLAYACAK

Öte yandan aralarında İran, Umman ve Fas'ın bulunduğu bazı ülkeler, hilalin görünmediğini belirterek Ramazan ayını 30 güne tamamlayacaklarını ve 26 Haziran Pazartesi gününü bayramın birinci günü olarak kutlayacaklarını aktardı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanınca yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerinde bulunan Sudeyr ve Şakra bölgelerinde hilalin görüldüğü ve bugün bayramın idrak edileceği ifade edildi.

Kuveyt ve Bahreyn'deki Diyanet İşleri Başkanlıklarına bağlı Hilal Gözetleme Kurulundan yapılan açıklamada da bu gece hilalin göründüğü ve pazar gününün bayram olduğu bildirildi.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Hilal Gözetleme Kurulu da cumartesi gününün (dün) Ramazan ayının son günü, pazar gününün (bugün) ise bayramın ilk günü olduğunu duyurdu.

BAE Adalet Bakanlığı'na bağlı Hilal Gözetleme Kurulunca yapılan açıklamada ise hilalin İslami kurallar çerçevesinde izlenmesi neticesinde görüldüğüne işaret edilerek pazar gününün ülkede bayramın ilk günü olarak kutlanacağı bilgisi verildi.

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.



İlgili Konular Ramazan Bayramı ramazan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dünyada Ramazan Haberleri
Ramazan Bayramı tüm güzellikleriyle kutlanıyor FOTO
Ramazan Bayramı tüm güzellikleriyle kutlanıyor | FOTO

Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın ederek, birbirleriyle bayramlaştı
Mescid-i Aksa'da bayram namazına 10 binler katıldı FOTO
Mescid-i Aksa'da bayram namazına 10 binler katıldı | FOTO

Kudüslü Müslümanlar bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
İslam dünyasında Ramazan Bayramı için iki ayrı tarih
İslam dünyasında Ramazan Bayramı için iki ayrı tarih

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu İslam dünyasının büyük bir kısmında Ramazan Bayramı bugün idrak ediliyor. İran, Umman ve Fas gibi bazı ülkeler ise "hilal" tartışmaları nedeniyle bayramı yarın kutlayacak.
Endonezya'da Ramazan Bayramı coşkusu
Endonezya'da Ramazan Bayramı coşkusu

Endonezyalı Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı havai fişekler, ilahiler ve kutlamalarla karşıladı
Arap dünyasında Ramazan Bayramı
Arap dünyasında Ramazan Bayramı

Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Filistin, Ürdün, Sudan, Yemen, Irak ve Lübnan'da bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü ilan edilirken, Umman, bayramın pazartesi günü başlayacağını duyurdu
Fitre ödemeleri için son gün
Fitre ödemeleri için son gün !

Fitre veya Sadaka-i Fıtır Ramazan Bayramı Namazı'na kadar imkanı olan Müslümanların fakirlere ödemesi gereken bir borçtur.
Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize göz dikenler ile onların gönüllü ya da kiralık maşalığını yapanlar, hatalarını anladıklarında hepsi için çok geç olacaktır" dedi
Endonezya'da camiler 'son teravih namazı' için doldu taştı
Endonezya'da camiler 'son teravih namazı' için doldu taştı

Dünyanın en yoğun Müslüman toplumuna sahip Endonezya genelinde camiler, Ramazan'ın son teravih namazını kılmak isteyenlerle doldu
Bayram namazı saat kaçta İl İl bayram namazı saatleri
Bayram namazı saat kaçta? İl İl bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.06, İstanbul'da 06.19, İzmir'de 06.33, Çanakkale'de 06.31, Iğdır'da ise 05.33'te kılınacak
Kadir Gecesi tüm güzellikleriyle idrak edildi FOTO
Kadir Gecesi tüm güzellikleriyle idrak edildi | FOTO

Yurt genelinde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti
Ahiliğin başkentinde 6 bin kişilik birlik iftarı
Ahiliğin başkentinde 6 bin kişilik birlik iftarı

Esnafların piri Ahi Evran-ı Veli'nin memleketi Kırşehir'de, başta sığınmacılar olmak üzere yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı birlik ve beraberlik iftarı düzenlendi
Ramazan Bayramında havalar nasıl olacak
Ramazan Bayramında havalar nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları Ramazan Bayramı tatili süresince artarak yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek
Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi
Bu gece, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, bugünü yarına bağlayan gece idrak edilecek
Kadir Gecesi Ayasofya'da dualarla idrak edilecek
Kadir Gecesi Ayasofya'da dualarla idrak edilecek

"Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi, Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Diyanet İşleri eski başkanları Ateş ve Bardakoğlu'nun katıldığı özel bir programla idrak edilecek
Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program
Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program

Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen özel bir program düzenlenecek
Yüzen adalar'a Ramazanda yoğun ilgi
'Yüzen adalar'a Ramazanda yoğun ilgi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "yüzen adalar"ın bulunduğu Çat Barajı kıyıları, ramazanda vatandaşların iftar için yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri haline geldi

Haberler

Ramazan Bayramı tüm güzellikleriyle kutlanıyor | FOTO
Ramazan Bayramı tüm güzellikleriyle kutlanıyor FOTO

Mescid-i Aksa'da bayram namazına 10 binler katıldı | FOTO
Mescid-i Aksa'da bayram namazına 10 binler katıldı FOTO

Endonezya'da Ramazan Bayramı coşkusu
Endonezya'da Ramazan Bayramı coşkusu

Arap dünyasında Ramazan Bayramı
Arap dünyasında Ramazan Bayramı

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Endonezya'da camiler 'son teravih namazı' için doldu taştı
Endonezya'da camiler 'son teravih namazı' için doldu taştı

Bayramda 70 bin trafik polisi görev yapacak
Bayramda 70 bin trafik polisi görev yapacak

Bandırma Feribot İskelesi'nde bayram yoğunluğu
Bandırma Feribot İskelesi'nde bayram yoğunluğu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 