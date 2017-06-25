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Türkiye ve Dünya gündemi
Güncelleme: 09:27, 25 Haziran 2017 Pazar

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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Haziran 2017

İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.  

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü kapsamında bulunduğu Bolu'da basın mensupları ve yürüyüşe katılanlarla bayramlaşacak, İzzet Baysal'ın anıt mezarı ile huzurevini ziyaretinin ardından yürüyüşüne devam edecek.

(Bolu/09.30-15.30) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, İngiltere'de, Kıbrıs Türk Kültür Festivali'nin açılışına katılacak.

(Londra)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan yaşlılar ve çocuklara bayram ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/12.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Valilik, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve AK Parti İl Başkanlığındaki bayramlaşma törenlerine katılacak.

(Bursa/11.30-14.00)

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığının bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

(Giresun/12.00/13.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Valilik, Belediye, Beyköy beldesi, AK Parti İl Başkanlığı, Yığılca ilçesi ve Boğaziçi Belediyesindeki bayramlaşma programlarında bulunacak.

(Düzce/11.00-18.00)

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

(Bayburt/09.00/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ceyhan Belediyesindeki bayramlaşma programına katılacak.

(Adana/13.00)

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.

(Riyad)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığını ziyaret edecek, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığının bayramlaşma programına katılacak.

- İlkadım ilçesi ile şehit özel harekatçı Mesut Yılmaz'ın ailesine ziyarette bulunacak olan Kılıç, Atakum ve 19 Mayıs ilçelerindeki bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

(Samsun/09.30-15.15)

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'ndaki beşincilik maçında Letonya ile karşılaşacak.

(Prag/16.00) 

3- Rusya'da gerçekleştirilen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarda Almanya-Kamerun, Şili-Avustralya karşılaşacak.

(Soçi/Moskova/18.00) 

4- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'nin Muju kentinde sürüyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde Türk sporculardan erkekler 74 kiloda Servet Tazegül ve kadınlar 49 kiloda İpek Çidem tatamiye çıkacak. 

5- Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig Yarışmaları Finlandiya'da sona erecek.

(Vaasa)

6- Çekya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Küba ile karşılaşacak.

(Brno/16.00) 

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si koşulacak.

(Bakü/16.00) 

8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Assen/14.00) 

 



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