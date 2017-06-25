09:51, 25 Haziran 2017 Pazar

Japonya'da orta şiddette deprem





Japonya'nın orta kesimlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Japonya'nın orta kesimlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü başkent Tokyo'nun 190 kilometre batısındaki Nagano dağlık bölgesinde olan depremin yerel saatle 07.00'de (TSİ 01.00) ve 7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,2 olarak duyurdu. Depremin merkez üssü yakınlarındaki Otaki ve Kiso köylerinde 2 kişi yaralandı, bazı evler hafif hasar gördü. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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