09:53, 25 Haziran 2017 Pazar

Mescid-i Aksa'da bayram namazına 10 binler katıldı | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kudüslü Müslümanlar bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Kudüs'teki Vakıflar Müdürlüğü Basın Departmanı sorumlusu Firas Ed-Dibs, 90 binden fazla Müslümanın bayram namazını Aksa'da eda ettiğini söyledi.

Namazın ardından Aksa'nın kapılarında ve şehrin sokaklarında izdiham yaşandı.

Sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gitmek için evlerinden çıkan Filistinliler, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazın ardından bayramlaşarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Tel Aviv'de ikamet eden yüzlerce Afrika asıllı Müslüman mülteci de bayram namazını Aksa'da kıldı.

CEMAAT ABBAS'IN RESMİNİ YIRTTI

Öte yandan yüzleri maskeli iki genç Mescid-i Aksa'ya Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın posterini astı. Anında müdahale ederek posteri indiren binlerce kişi Abbası'ın resmini yırttı ve "Abbas haindir" sloganları attı.

Hamas'ın merhum kurucu lideri Ahmed Yasin lehine slogan atan binlerce Filistinli Abbas'ın posterini asan bir genci tespit ederek avluda kovalamaya başladı. Cemaatten araya girenler sayesinde linçten kıl payı kurtulabilen genç, tepkili Filistinliler tarafından darp edildi.

Ayrıca Kudüs sokaklarına "Kudüs Arapların ve İslamındır, Katar'ın değil!" yazılı provakatif bir pankart asıldığı gözlendi. Posteri kimin astığı tespit edilemedi.