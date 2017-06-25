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Susurluk'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı
Susurluk'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 45 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

İstanbul'dan İzmir yönüne giden 34 BN 63 06 plakalı yolcu otobüsü, Kürse mevkisinde şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre, yolculardan Yusuf Sonposta (61) kaza yerinde hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Susurluk ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

 



İlgili Konular susurluk Balıkesir 34 BN 63 06
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