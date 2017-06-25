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10:12, 25 Haziran 2017 Pazar

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Pakistan'da devrilen petrol tankeri alev aldı: 148 ölü
Pakistan'da devrilen petrol tankeri alev aldı: 148 ölü
Foto: Arşiv

Pakistan'da petrol taşıyan bir tankerin devrildikten sonra alev alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Pakistan'da petrol taşıyan bir tankerin devrildikten sonra alev alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi.

Yetkililer, Bahavalpur kenti yakınlarındaki kazada ağır yaralanan 26 kişinin kurtarılamadığını, ölü sayısının 148'e çıktığını açıkladı. 

Kazada yaralanan 51 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan 40'ının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi. 

Kazanın, sürücünün, lastiği patlayan aracın kontrolünü yitirmesi üzerine meydana geldiği sanılıyor. Çevre köylerden çok sayıda kişi, devrilen tankerden sızan petrolden alabilmek için kaza mahalline akın etmiş, tankerin yanmaya başlaması sonucu alevler içinde kalmıştı. 

Görgü tanıkları, yangının petrol almaya gelen köylülerden birinin sigarasını yakmasıyla başladığını ileri sürdü. 

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında 6 otomobil ve 12 motosiklet de kullanılamaz hale geldi. 

Yaklaşık 25 bin litre petrol taşıyan tankerin, Karaçi'den Lahor kentine gittiği belirtiliyor.



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