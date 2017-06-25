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Ramazan Bayramı tüm güzellikleriyle kutlanıyor | FOTO
Ramazan Bayramı tüm güzellikleriyle kutlanıyor | FOTO

Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın ederek, birbirleriyle bayramlaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul'un Bayrampaşa, Sarıyer, Bahçelievler ve Esenler ilçelerindeki bazı camilerde bayram namazına gelen çocuklara hediyeler dağıtıldı.

İlim Kültür Sağlık Eğitim Çevre ve Sosyal Yardım Vakfı üyelerince Bayrampaşa'daki Kocatepe Camisi avlusunda, çocukların cemaatle namaz kılmaya alışmaları amacıyla "namaza davet ve hediyeleşme" etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda, Bayrampaşa'nın yanı sıra Sarıyer, Bahçelievler ve Esenler'deki camilerde namaz kılan çocuklara hazırlanan hediye poşetleri verildi. Poşetlerde gofret, bisküvi, oyuncak ve boyama kitapları olduğu görüldü.

Etkinliğin Kurban Bayramı'nda da tekrarlanacağı kaydedildi. 

FATİH'TE CAMİLERDE BAYRAM KAHVALTISI

Fatih'te de bayram namazı sonrası Fatih Camisi'nde kahvaltı ikramı yapılırken, Süleymaniye Camisi, Yavuz Selim Camisi ve Sümbül Efendi Camisi'nde çorba dağıtıldı. 

Fatih Belediyesi tarafından Fatih Camisi avlusuna kurulan sofralarda, bayram namazını kılan vatandaşlar kahvaltı yaptı.

Fatih Belediyesi tarafından Fatih Camisi avlusuna kurulan sofralarda, bayram namazını kılan vatandaşlar kahvaltı yaptı.

Öte yandan yine Fatih Belediyesi tarafından ilçenin diğer büyük camileri olan Süleymaniye Camisi, Yavuz Selim Camisi ve Sümbül Efendi Camisi'nde vatandaşlara çorba dağıtıldı.

ANKARA

Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da bulunduğu çok sayıda vatandaş, bayram namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı.

 

Vatandaşlar, çocuklarıyla gittiği Kocatepe Camisi'nde bayram namazını kıldı.

EDİRNE

Edirne'de vatandaşlar, bayram namazında Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Bayram namazı vaktinden önce özellikle Selimiye Camisi ve diğer selatin camiler, vatandaşlarla kısa sürede doldu. 

Selimiye Camisi'nde namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

ŞANLIURFA'DA 5 BİN KİŞİYE "TİRİT" BAYRAMI

Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde yer bulamayan çok sayıda vatandaş, namazını avluda kıldı.

Bayram dolayısıyla kent merkezindeki çok sayıda camide de yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla hayırsever bir aile tarafından 5 bin kişiye "tirit" ikram edildi.

Merkez Haliliye ilçesinde Topal ailesi tarafından organize edilen ve bir yemek şirketi tarafından hazırlanan tirit, Hızmalı Mahallesi'nde vatandaşlara dağıtıldı.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, ikramın yapıldığı evin çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Aile üyelerinin dağıttığı tiriti alan vatandaşlar, alanda hazırlanan masalarda yemeklerini yedi.

MALATYA DARENDE'DE SAKAL-I ŞERİF ZİYARETE AÇILDI

Darende ilçesinde "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, 5 bin kişilik camiyi doldurdu.

Bayram namazında okunan hutbede, bayramlaşmanın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapılırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki terör operasyonları sırasında şehit olan asker ve polisler için dua edildi.

Namazın ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşlar cami imam hatipleri tarafından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla geçti. Tekbir ve salavatla yapılan ziyarete, cemaat yoğun ilgi gösterdi.

Çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişinin de katıldığı programda, vatandaşlara Hulusi Efendi Vakfı tarafından yemek ikram edildi. Vatandaşlar, külliye avlusuna serilen yer sofrasında yemek yedi.

Birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, daha sonra Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin türbesini ziyaret etti.

KIRKLARELİ

Kırklareli Hızırbey Camisinde namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı. 

Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından cemaat bayramlaştı. 

TEKİRDAĞ

Bayram namazını tarihi Orta Cami'de kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı. 

Daha sonra tekbirler getirildi ve yapılan dua sonrası cemaat bayramlaştı.

HATAY

Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camii sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Vatandaşlar, yoğun ilgi nedeniyle camiye sığmayınca iç ve dış avlularda yerlere serilen hasırlar ve beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde bayram namazını kıldı. 

Kılınan bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı.

OSMANİYE

Osmaniye'de, Envar-ül Hamit Camii'ne gelen vatandaşlar, cami içinde yer kalmayınca cami bahçesine hasır sererek namazlarını dışarıda kılmak zorunda kaldı.

İl müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı namaz sonrası dua okundu. 

Cami çıkışı vatandaşlar bayramlaştı.

MERSİN

Mersin'de, Kentin en büyük camisi olan Muğdat Camii'ne çocuklarıyla gelen vatandaşlar, Mersin Valisi Özdemir Çakacak ile bayramlaştı.

Namaz çıkışı vatandaşlara şeker ikram edildi.

 



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