12:34, 25 Haziran 2017 Pazar

Abbas'dan İslam dünyasına tek vücut olma çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İslam ümmetine Filistin için tek vücut olması çağrısında bulundu.

Bayram namazını Ramallah'taki Filistin Yönetimi merkezi Mukataa'daki Et-Teşrifat Camii'nde kılan Abbas, merhum Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın kabrine çelenk bıraktı.

Bayram namazında, Başbakan Rami Hamdallah, Fetih Hareketi yürütme ve merkez komiteleri üyeleri, Filistinli grup liderlerinin yanı sıra üst düzey yetkililer yer aldı.

Abbas, Arafat'ın kabrinde düzenlenen törenin ardından yaptığı kısa konuşmada, vatanlarında, Müslüman ve Arap coğrafyasının farklı bölgelerinde bulunan Filistin halkının Ramazan Bayramı'nı kutladığını ifade ederek, "Bu bayramın İslam ümmeti, halkımıza hayır ve bereket getirmesini ayrıca Kudüs'ün kurtuluşu olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz." dedi.

Bölgede yaşanan çatışmalara rağmen İslam ümmeti için iyimser olduğunu söyleyen Abbas, "Filistin de İslam ümmetinin bir parçasıdır. Filistin ve halkının iyiliği için İslam ümmetinin tek vücut olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Filistinliler, bölgedeki çeşitli camilerde bayram namazlarını kılarak, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.