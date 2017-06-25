13:22, 25 Haziran 2017 Pazar

Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun





Bu özel günün tüm İslam alemine barış, mutluluk ve refah getirmesi dileğiyle... Hayırlı Bayramlar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dünya Bülteni olarak Ramazan Bayramınızı tebrik eder, bu özel günün tüm İslam alemine barış ve refah getirmesini yüce Allah'tan dileriz.

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