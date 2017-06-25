Orta Asya’nın en büyük camisi Kırgızistan’da tamamlandı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırdığı Orta Asya'nın en büyük cami ve külliye inşaatı tamamlandı.
Yapımına 2012 yılında başlanan cami ve külliyesi, Osmanlı mimarisine uygun inşa edildi.
Başkentin doğusunda yaklaşık 35 dönüm arazi üzerine yapılan cami, 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip. Caminin kapalı alanlarında ve bahçesinde aynı anda 20 bin kişi ibadet edebilecek.
Cami, yaklaşık 500 araç kapasiteli otoparkı, Kur’an kursları, konferans salonu, yemekhane, şadırvan ve idari binaları gibi birçok özelliğiyle Ankara'daki Kocatepe Camisi'ni andırıyor.
Şantiye Şefi Musa Demirci yaptığı açıklamada, TDV tarafından yaptırılan caminin inşaatını tamamladıklarını belirterek, “Bugünlerde temizlik ve rutin işlerini yapıyoruz. Daha sonra çevre düzenlenmesine geçeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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Türkiye tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırılan Orta Asya'nın en büyük cami ve külliyesinin inşaatı tamamlandı
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