Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:49, 25 Haziran 2017 Pazar
Kafkaslar
14:27, 25 Haziran 2017 Pazar

  • Paylaş
Orta Asya’nın en büyük camisi Kırgızistan’da tamamlandı
Orta Asya’nın en büyük camisi Kırgızistan’da tamamlandı

Türkiye tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırılan Orta Asya'nın en büyük cami ve külliyesinin inşaatı tamamlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırdığı Orta Asya'nın en büyük cami ve külliye inşaatı tamamlandı.

Yapımına 2012 yılında başlanan cami ve külliyesi, Osmanlı mimarisine uygun inşa edildi.

Başkentin doğusunda yaklaşık 35 dönüm arazi üzerine yapılan cami, 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip. Caminin kapalı alanlarında ve bahçesinde aynı anda 20 bin kişi ibadet edebilecek.

ANKARA'DAKİ KOCATEPE CAMİSİ'Nİ ANDIRIYOR

Cami, yaklaşık 500 araç kapasiteli otoparkı, Kur’an kursları, konferans salonu, yemekhane, şadırvan ve idari binaları gibi birçok özelliğiyle Ankara'daki Kocatepe Camisi'ni andırıyor. 

Şantiye Şefi Musa Demirci yaptığı açıklamada, TDV tarafından yaptırılan caminin inşaatını tamamladıklarını belirterek, “Bugünlerde temizlik ve rutin işlerini yapıyoruz. Daha sonra çevre düzenlenmesine geçeceğiz.” ifadelerini kullandı.



İlgili Konular orta asyanın en büyük cami kırgızistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kafkaslar Haberleri
İbadi DEAŞ'ın sonunu hazırladık
İbadi: DEAŞ'ın sonunu hazırladık

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, DEAŞ'ı askeri yönden zayıflatarak sonunu hazırladıklarını söyledi
Avustralya'da araçlı saldırı tedirginliği artıyor
Avustralya'da araçlı saldırı tedirginliği artıyor

Avustralya'nın Melbourne kentinde olası araçlı terör saldırılarına karşı beton bloklarla çevrilen cadde ve meydanlar artırıldı
Venezuela'da protestocular hava üssüne girmeye çalıştı FOTO
Venezuela'da protestocular hava üssüne girmeye çalıştı | FOTO

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki La Corta Hava Üssü'ne girmeye çalışan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
İngiltere'de otomobil bayramlaşan Müslümanları ezdi
İngiltere'de otomobil bayramlaşan Müslümanları ezdi

İngiltere'nin Newcastle kentinde, bir kadın sürücü, otoparktan çıkarken aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırımdaki Müslümanların arasına daldı. Olayda 6 kişi yaralandı.
Orta Asya nın en büyük camisi Kırgızistan da tamamlandı
Orta Asya’nın en büyük camisi Kırgızistan’da tamamlandı

Türkiye tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırılan Orta Asya'nın en büyük cami ve külliyesinin inşaatı tamamlandı
Abbas'dan İslam dünyasına tek vücut olma çağrısı
Abbas'dan İslam dünyasına tek vücut olma çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Filistin ve halkının iyiliği için İslam ümmetinin tek vücut olmasını temenni ediyoruz." dedi.
İtalya da kısmi yerel seçimlerin ikinci turu başladı
İtalya’da kısmi yerel seçimlerin ikinci turu başladı

İtalya’da kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda 111 yerleşim yeri için oy kullanma işlemi başladı
Arnavutluk yeni dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başında
Arnavutluk, yeni dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başında

Arnavutluk'ta halk, yeni dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti
Katar a ambargo uygulayan 4 ülkenin taleplerine tepki
Katar’a ambargo uygulayan 4 ülkenin taleplerine tepki

Katar’a ambargo uygulayan 4 ülkenin kamuoyuna yansıyan talepleri uluslararası örgütler ve Katar genelinde tepkiyle karşılandı
Pakistan'da devrilen petrol tankeri alev aldı 148 ölü
Pakistan'da devrilen petrol tankeri alev aldı: 148 ölü

Pakistan'da petrol taşıyan bir tankerin devrildikten sonra alev alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Japonya'da orta şiddette deprem
Japonya'da orta şiddette deprem

Japonya'nın orta kesimlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mısır'da idamı bekleyen gençler her an infaz edilebilir'
'Mısır'da idamı bekleyen gençler her an infaz edilebilir'

İnsan hakları savunucuları, Mısır'da bir yargıcın koruma polisini öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan ve idama mahkum edilen Mısırlı gençlerin her an infaz edilebileceğini belirterek, idam kararının durdurulması için ulusal ve uluslararası mekanizmaların devreye sokulması ve Mısır yönetimi üzerinde baskı kurulması çağrısında bulundu
İdlib'de restoranın önünde patlama 10 ölü 16 yaralı
İdlib'de restoranın önünde patlama: 10 ölü, 16 yaralı

İdlib'in Dana ilçesinde bir restoranın önünde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 10 sivil öldü, 16 sivil yaralandı
ABD istihbaratındaki bilgi sızması artışında 'Snowden' etkisi
ABD istihbaratındaki bilgi sızması artışında 'Snowden' etkisi

CIA Direktörü Pompeo, "Edward Snowden gibi isimler kahramanlaştırılıyor. Amerika'nın gizli bilgilerini çalarak egolarını tatmin etmeyi veya para kazanmayı amaçlayan insanlar artışta." dedi.
Katar'dan Körfez ülkelerinin 13 maddelik liste talebine cevap
Katar'dan Körfez ülkelerinin 13 maddelik liste talebine cevap

Katar, 4 Arap ülkesinin ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talepler listesini reddetti
Arnavutluk bugün sandık başına gidiyor
Arnavutluk bugün sandık başına gidiyor

Bugün yapılacak erken genel seçimde, 3 milyon 452 bin 260 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek

Haberler

TDV'den Kırgızistan’da 300 aileye yardım
TDV'den Kırgızistan da 300 aileye yardım

Özbek liderden Kırgız mevkidaşına dost eli
Özbek liderden Kırgız mevkidaşına dost eli

Kırgızistan'da sokakta İslami davet yasaklanıyor
Kırgızistan'da sokakta İslami davet yasaklanıyor

Rusya Kırgızistan'da askeri eğitim sınıfı açtı
Rusya Kırgızistan'da askeri eğitim sınıfı açtı

Kazakistan’dan Kırgızistan’a 100 milyon dolarlık destek
Kazakistan dan Kırgızistan a 100 milyon dolarlık destek

Görmez'den Kızgızistan'a FETÖ mesajı
Görmez'den Kızgızistan'a FETÖ mesajı

Kırgızistan'da Kur'an kursu öğrencileri hafız oldu
Kırgızistan'da Kur'an kursu öğrencileri hafız oldu

Japonya Kırgızistan'da inşaat sektöründe
Japonya Kırgızistan'da inşaat sektöründe






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 