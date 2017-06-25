14:33, 25 Haziran 2017 Pazar

İngiltere'de otomobil bayramlaşan Müslümanları ezdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere'nin Newcastle kentinde, kaldırımdaki Müslümanların arasına dalan aracın yol kenarındaki otoparktan çıktığı bildirildi.

Yerel basında yer alan görgü tanığı ifadelerinde, bayramlaşmak için kentteki Westgate Spor Merkezi önünde toplanan Müslümanların arasına dalan aracın yol kenarındaki otoparktan çıktığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, kadın sürücünün otoparktan çıkarken aracının kontrolünü kaybettiğini ve hızlanan aracın kaldırımdaki kalabalığa çarptığını anlattı.

Görgü tanığı ifadelerine göre, olay yerinde tedbir amaçlı bulunan polis, aracın sürücüsünü hemen gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı spor merkezinde sabah saatlerinde Ramazan Bayramı için düzenlenen etkinliğe çok sayıda Britanyalı Müslümanın katıldığı belirtiliyor. Aracın çarptığı kişilerin de bayramlaşmak için spor salonuna gelen Müslümanlar olduğu ifade ediliyor.

OLAYDA 6 KİŞİ YARALANDI

Newscastle bölgesinin emniyetini sağlayan Northumbria Polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 09.14'te (TSİ 11.14) bir aracın Westgate Spor Merkezi'nin önünde bulunan yayalara çarpması sonucu 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı ve bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Polisin "terör bağlantılı olmadığının düşünüldüğünü" belirttiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan 42 yaşındaki kadının sorgusu devam ediyor.