Venezuela'da protestocular hava üssüne girmeye çalıştı | FOTO

Venezuela'da nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda başkent Caracas'daki La Corta Hava Üssü'ne girmeye çalışan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Bir grup göstericinin üssü sınırlayan metal korkulukları kırmasının ardından, güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Üs çevresinde son bir haftadır devam eden çatışmalar, güvenlik güçlerinin üs yakınındaki barışçı bir gösteriyle plastik mermilerle müdahale etmesiyle başlamıştı. Bir ulusal muhafızın yakın mesafeden plastik mermiyle göğsünden vurduğu 22 yaşındaki protestocu hayatını kaybetmişti. Protestocular cuma günü çevredeki bazı araçları ateşe vermişti.
Venezuela'da sokak gösterileri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkeme'nin 31 Mart'ta Ulusal Kongre'nin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı. Göstericiler ile polisler arasında son üç ayda yaşanan çatışmalarda 70'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.
Maduro, muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin işbirliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet ise ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.
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Venezuela'nın başkenti Caracas'taki La Corta Hava Üssü'ne girmeye çalışan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
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