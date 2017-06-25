Suriye'de 4 yıl aradan sonra saldırısız ilk bayram

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki il, ilçe, belde ve köylerde yaşayan halk, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.
Bu yıl da Ramazan Bayramı'nı savaşın gölgesinde geçiren Suriyeliler, bayramı buruk şekilde karşıladı.
Ülkedeki iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli yurtlarını terk etti. Geride kalanlar ise gurbetteki yakınlarının hasreti içerisinde.
Şam'da rejim güçlerinin kuşatması altındaki Doğu Guta bölgesinde Duma, Arbin, Zemelka, Sabka ve Misraba beldelerinde halk, bayram namazı için camileri doldurdu.
Bayram namazının ardından mezarlıkları ziyaret eden Doğu Gutalılar, bayramın ülkelerine barış, huzur ve güven getirmesini diledi.
Muhaliflerin denetimindeki camilerde okunan ortak hutbede, ülkenin içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtulması temennisi dile getirildi.
Şam'ın Duma ilçesi sakinlerinden Emir Mustafa yaptığı açıklamada, ''Bayramın ülkeye barış getirmesini diliyorum. 4 yıldan sonra ilk defa rejimin saldırılarına maruz kalmadan bayrama giriyoruz. Bayram namazımızı kıldık, şimdi çatışmada hayatlarını kaybeden yakınlarımızın kabirlerini ziyaret edeceğiz.'' dedi.
Ülkenin iç kesimlerinde yer alan Humus'un Telbise beldesi sakinlerinden Muhammed El İsa da ''İnşallah bu Esed yönetiminin son yılı olur. Direnişin kalesi olan Dera ve Kuneytra'ya selam olsun. Suriye halkının Allah'tan başka kimsesi yoktur.'' ifadelerini kullandı.
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