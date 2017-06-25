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Avustralya
15:00, 25 Haziran 2017 Pazar

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Avustralya'da araçlı saldırı tedirginliği artıyor
Avustralya'da araçlı saldırı tedirginliği artıyor
Foto: Arşiv

Avustralya'nın Melbourne kentinde olası araçlı terör saldırılarına karşı beton bloklarla çevrilen cadde ve meydanlar artırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avustralya'nın Melbourne kentinde araçlı terör saldırılarına sahne olabileceği gerekçesiyle beton bloklarla çevrilen cadde ve meydanlara yenileri eklendi.

Victoria eyalet hükümetinin geçen hafta aldığı karar doğrultusunda Melbourne kent merkezindeki Federasyon Meydanı ve Bourke Caddesi’ne araç girişini engellemek için beton bariyerler yerleştirilmesinin ardından saldırı riskinin devam etmesi üzerine dün de birçok olası hedef beton bloklarla çevrildi.

Melbourne kent merkezindeki Southern Cross tren istasyonu, Queensbridge Caddesi, Queen Victoria Market, Swanston Caddesi ve Flinders Caddesi’nin yanı sıra yayaların yoğun kullandığı 10 alana olası araç saldırılarını önlemek için beton bloklar yerleştirildi.

Yetkililer, gerek görüldüğü takdirde risk altındaki diğer mekanlara da bu bariyerlerin yerleştirilebileceğini belirtti.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yaptığı açıklamada, kentte araçlı terör saldırısı riskinin yüksek olduğuna işaret ederek, geçici bariyerlerin yerini 6 ay içinde kalıcı olanların alacağını açıkladı.



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