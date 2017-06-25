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Irak
15:41, 25 Haziran 2017 Pazar

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İbadi: DEAŞ'ın sonunu hazırladık
İbadi: DEAŞ'ın sonunu hazırladık

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, DEAŞ'ı askeri yönden zayıflatarak sonunu hazırladıklarını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, geçen yıl temmuz ayında başkent Bağdat'ın El-Karade Mahallesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Açıklamada, İbadi'nin "Güvenlik güçlerimiz terör örgütü DEAŞ'ın askeri yönden gücünü zayıflatıp sonunu hazırladı. Ne dünyevi ne de uhrevi kurallara riayet eden bu terör çetelerinden daha güçlü olduğumuzu gösterdik." şeklindeki sözleri yer aldı.

Örgütün bulduğu her açığı da kullandığına dikkati çeken İbadi ancak istihbarat birimlerinin birçok eylem planını boşa çıkardığını belirtti.

DEAŞ'ın geçen yıl düzenlediği kanlı saldırının amacına dikkati çeken İbadi, Karade'de işlenen suçun perde arkasında Bağdat'taki hayatı yok etme girişimi olduğunu kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın, 3 Temmuz'da Karade Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine bombalı araçlarla düzenlediği intihar saldırıları sonucu 300'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.



İlgili Konular el-ibadi DEAŞ ırak
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