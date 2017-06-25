16:28, 25 Haziran 2017 Pazar

Balkanlarda Ramazan Bayramı coşkusu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Balkan ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.



Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Hırvatistan ve Karadağ’da yaşayan milyonlarca Müslüman, bayram namazında camileri doldurdu.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram namazını kıldıran İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazovic, cemaate birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.



Banja Luka şehrinde de 1993'te Sırp ordusu tarafından yıkılan ve geçtiğimiz yıl yeniden hizmete açılan tarihi Ferhadiye Camisi'nde bayram namazı kılındı. Müslümanlarla dolup taşan camideki namazı, Banja Luka Müftüsü Osman Kozlic kıldırdı.

MAKEDONYA

Makedonya'da ise başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde toplanan yüzlerce Müslüman, bayram namazında safları doldurdu. Camide yer bulamayan cemaatin bir bölümü namazı avluda kıldı.



Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi'nin kıldırdığı namazda, hutbeyi Recepi adına, İsa Bey Medresesi öğrencisi Orhan Zendeli, Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olarak, 3 dilde okudu.



Bayram vesilesiyle düzenlenen programda, başta Türkçe olmak üzere bir çok dilde ilahi okunurken, Müslümanlar bayramı coşkuyla idrak etti.

ARNAVUTLUK

Öte yandan Arnavutluk'da bayram namazı başkent Tiran'daki İskender Meydanı'nda kılındı. Namaza her yıl olduğu gibi yoğun katılım oldu.

Bayram, Arnavutluk'un diğer şehirlerinde de çoşkuyla karşılandı.

SIRBİSTAN

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde Müslümanlar bayram namazı için bir araya geldi.



Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar'da ise bayram namazı büyük bir katılımla kılındı. Namazın ardından birçok camide Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

KOSOVA

Kosova'nın başkenti Priştine'de ise bayram namazı Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılındı. Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, İslam dünyasının zor bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, "Bugün de buradan söylüyoruz ki, barış, uyum ve saygıdan başka bir yol yoktur." dedi.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de Zagreb Camisi'nde toplanan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.