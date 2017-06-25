Balkanlarda Ramazan Bayramı coşkusu

Balkan ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.
Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Hırvatistan ve Karadağ’da yaşayan milyonlarca Müslüman, bayram namazında camileri doldurdu.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram namazını kıldıran İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazovic, cemaate birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
Banja Luka şehrinde de 1993'te Sırp ordusu tarafından yıkılan ve geçtiğimiz yıl yeniden hizmete açılan tarihi Ferhadiye Camisi'nde bayram namazı kılındı. Müslümanlarla dolup taşan camideki namazı, Banja Luka Müftüsü Osman Kozlic kıldırdı.
Makedonya'da ise başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde toplanan yüzlerce Müslüman, bayram namazında safları doldurdu. Camide yer bulamayan cemaatin bir bölümü namazı avluda kıldı.
Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi'nin kıldırdığı namazda, hutbeyi Recepi adına, İsa Bey Medresesi öğrencisi Orhan Zendeli, Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olarak, 3 dilde okudu.
Bayram vesilesiyle düzenlenen programda, başta Türkçe olmak üzere bir çok dilde ilahi okunurken, Müslümanlar bayramı coşkuyla idrak etti.
Öte yandan Arnavutluk'da bayram namazı başkent Tiran'daki İskender Meydanı'nda kılındı. Namaza her yıl olduğu gibi yoğun katılım oldu.
Bayram, Arnavutluk'un diğer şehirlerinde de çoşkuyla karşılandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde Müslümanlar bayram namazı için bir araya geldi.
Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar'da ise bayram namazı büyük bir katılımla kılındı. Namazın ardından birçok camide Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Kosova'nın başkenti Priştine'de ise bayram namazı Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılındı. Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, İslam dünyasının zor bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, "Bugün de buradan söylüyoruz ki, barış, uyum ve saygıdan başka bir yol yoktur." dedi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de Zagreb Camisi'nde toplanan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Tutkun, bu yıl Ramazan'da yurt içi ve dışında ihtiyaç sahiplerine toplam 8 milyon 500 bin liralık yardım ulaştırdıklarını söyledi
Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Hırvatistan ve Karadağ'da yaşayan milyonlarca Müslüman bayram namazında camileri doldurdu
Avrupa'da ibadete açık cami bulunmayan tek başkent Atina'daki Müslümanlar, bayram namazlarını mescitlerde kıldı
Suriyeliler, 4 yıldan sonra ilk defa rejimin saldırılarına maruz kalmadan bayrama girmiş olsa da, savaşın gölgesinde olmaları nedeniyle bayramı buruk şekilde karşıladı
Dünya genelinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü Müslümanlar bayram namazında camilere akın ederek, birbirleriyle bayramlaştı
Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın ederek, birbirleriyle bayramlaştı
Bu özel günün tüm İslam alemine barış, mutluluk ve refah getirmesi dileğiyle... Hayırlı Bayramlar
Kudüslü Müslümanlar bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu İslam dünyasının büyük bir kısmında Ramazan Bayramı bugün idrak ediliyor. İran, Umman ve Fas gibi bazı ülkeler ise "hilal" tartışmaları nedeniyle bayramı yarın kutlayacak.
Endonezyalı Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı havai fişekler, ilahiler ve kutlamalarla karşıladı
Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Filistin, Ürdün, Sudan, Yemen, Irak ve Lübnan'da bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü ilan edilirken, Umman, bayramın pazartesi günü başlayacağını duyurdu
Fitre veya Sadaka-i Fıtır Ramazan Bayramı Namazı'na kadar imkanı olan Müslümanların fakirlere ödemesi gereken bir borçtur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize göz dikenler ile onların gönüllü ya da kiralık maşalığını yapanlar, hatalarını anladıklarında hepsi için çok geç olacaktır" dedi
Dünyanın en yoğun Müslüman toplumuna sahip Endonezya genelinde camiler, Ramazan'ın son teravih namazını kılmak isteyenlerle doldu
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.06, İstanbul'da 06.19, İzmir'de 06.33, Çanakkale'de 06.31, Iğdır'da ise 05.33'te kılınacak
Yurt genelinde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti