16:47, 25 Haziran 2017 Pazar

Muvazzaf 11 subay ile bir astsubaya FETÖ'den tutuklama





Şanlıurfa'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, muvazzaf 11 subay ile bir astsubay mahkemece tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, muvazzaf 11 subay ile bir astsubay tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli 11 subay ile bir astsubayın evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların adreslerdeki aramanın ardından 8 teğmen, 3 üsteğmen ve bir astsubayı gözaltına aldı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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