Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:55, 25 Haziran 2017 Pazar
Güncel
16:54, 25 Haziran 2017 Pazar

  • Paylaş
Cumhurbaşkanı'ndan terörü destekleyen ülkelere uyarı
Cumhurbaşkanı'ndan terörü destekleyen ülkelere uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'da düzenlediği bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, başta ABD olmak üzere terörü destekleyen ülkeleri uyardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'da düzenlediği bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye, bir yandan terör örgütlerinin hain saldırılarıyla, diğer yandan diplomatik ayak oyunlarıyla, öte yandan ekonomik suikastlerle aynı anda mücadele ediyor. Bakın bayram... Şu anda Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarıyla Güneydoğu'da bayram namazlarını orada kıldılar, Siirt'te, Tillo'da kıldılar. İçişleri Bakanımız Hakkari'de, Çukurca'da bayram namazlarını kıldılar. Durmak yok, yola devam, derdimiz bu." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ KANDIRDIKLARINI SANANLAR; HAYATİ BİR YANLIŞ YAPTIKLARINI ANLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurma girişimini Fırat Kalkanı Harekatı'yla sekteye uğratmıştık. Maalesef müttefik dediğimiz, dost bildiğimiz ülkeler, Türkiye'nin bütünlüğüne göz dikmiş terör örgütleriyle iş birliği yapmakta sakınca görmüyorlar. Bu terör örgütüne verilen silahları daha sonra geri alacaklarını söyleyerek Türkiye'yi kandırdıklarını sananlar, hayati bir yanlış yaptıklarını eninde sonunda anlayacaklar ama onlar için iş işten geçmiş olacak." diye konuştu.

Erdoğan, "(Avrupa ülkeleri) Terör örgütlerinin mensuplarına gösterilen bu derin muhabbetin, aşırı korumacılığın yol açacağı felaketleri görmezden gelenleri bir an önce akıllarını başlarına almaya çağırıyoruz. Türkiye, tarihi birikiminden, birlik ve beraberliğinden aldığı güçle bu musibetlerin hepsinin bir şekilde üstesinden gelir. Buna karşılık sırf bize zarar veriyor diye bu yılanları koyunlarında besleyenlerin damarlarında o yılanların zehriyle uyanacakları günler çok yakındır."  dedi.

"SINIRLARIMIZDA BİR TERÖR DEVLETİ KURULMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu tüm dünya bilmelidir, Suriye'nin kuzeyinde, sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlara destek verenler de bu gerçeği görecekler. Fırat Kalkanı'nda Cerablus, Rai, Dabık, El Bab'ta nasıl 2 bin kilometrekarelik alanda Mehmetçik elinden geleni Özgür Suriye Ordusu'yla yaptıysa, bundan sonraki süreçte de aynı şeyi yapacaktır. Asla taviz yok. Bunu bizzat kendilerine de söyledim. Zira Türkiye bir çadır devleti değildir, bunu herkes bilmelidir. Bir taraftan NATO'da beraber olacağız, öbür tarafta terör örgütleriyle beraber hareket edeceğiz, bu nasıl iştir? O zaman bu NATO'nun yeniden gözden geçirilmesi lazım. NATO'daki iş birliğine, NATO'daki kurallara, atılan bu adımların hepsi aykırıdır." diye konuştu.

"AK PARTİ'NİN ANA OMURGASI SAPASAĞLAM AYAKTA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti:

"Milletimizle bağımızı, irtibatımızı hiç koparmadık. Şahsi ikbal kaygısıyla değil, sadece ve sadece ülkeye hizmet için siyaset yaptık. Bütün koltukların, makamların geçici olduğunu; baki olanın geride hoş bir sada bırakmak olduğunu, meselenin hayırla, saygıyla, tazimle anılmak olduğunu bir an bile aklımızdan çıkarmadık. Bu süreçte elbette nefesi kesilenler, soluğu yetmeyenler, niçin siyaset yaptıklarını unutanlar oldu. Bu dönemde makam, mevki sarhoşluğuna kendini kaptıranlar, dünyevi ihtiraslarının peşine düşenler oldu. Her adımı meşakkatlerle dolu bu imtihanı hakkıyla veremeyenler elbette çıktı. Bugün onların hiçbiri aramızda yok. Şayet bir şekilde kendilerini gizleyerek hala etrafta dolaşanlar varsa onların da hesaplarının görüleceği günler yakındır. Ama unutmayın, hamdolsun AK Parti'nin ana omurgası sapasağlam ayaktadır.

 "NEREDE BİR FETÖ MENSUBU VARSA BİZLERE MUHAKKAK BİLDİRECEKSİNİZ"

Hepinize sesleniyorum; nerede, bildiğiniz, bulduğunuz bir FETÖ terör örgütü mensubu varsa bunu bizlere muhakkak bildireceksiniz. Eğer bildirmiyorsanız sorumlusunuz. Bu ümmeti, bu milleti parçalayanlara bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Bakınız, Amerika'da bey bey Pensilvanya'da çiftlikte yaşıyor değil mi? Herhalde buradan bir şeyler anlamanız lazım. Amerika bunu niye vermiyor, herhalde buradan da bir şeyler anlamanız lazım. Öyleyse burada bu çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Siz hangi mahallede kim var, bunları gayet iyi bilirsiniz. Bulacaksınız, biz de araştıracağız, inceleyeceğiz, hukuk içinde gereğini de yapacağız."

 



İlgili Konular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
AK Parti'de siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşma yarın
AK Parti'de siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşma yarın

AK Parti'de siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşmanın yarın yapılacağı bildirildi
Avrupa Türkiye'yi Afrika'da tehdit olarak görüyor'
'Avrupa, Türkiye'yi Afrika'da tehdit olarak görüyor'

Ekvator Ginesi Maden, Endüstri ve Enerji Bakanı Lima, "Avrupa, Türkiye'yi Afrika'da kendilerine rakip olduğu için tehdit olarak görüyor" dedi
Hakkari'de PKK saldırısı 1 asker şehit
Hakkari'de PKK saldırısı: 1 asker şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lıların taciz ateşi sonucu yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu
Cumhurbaşkanı'ndan terörü destekleyen ülkelere uyarı
Cumhurbaşkanı'ndan terörü destekleyen ülkelere uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'da düzenlediği bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, başta ABD olmak üzere terörü destekleyen ülkeleri uyardı
Muvazzaf 11 subay ile bir astsubaya FETÖ'den tutuklama
Muvazzaf 11 subay ile bir astsubaya FETÖ'den tutuklama

Şanlıurfa'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, muvazzaf 11 subay ile bir astsubay mahkemece tutuklandı
Bozdağ Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü samimi değil hesaplı
Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü samimi değil hesaplı

Adalet Bakanı Bozdağ, CHP'nin tepki yürüyüşüne dair, "Yürüyüşün bir diğer amacı yargıyı baskı altına alarak hem FETÖ davalarında hem de Kılıçdaroğlu’nun takip ettiği özel davalarda özel sonuçlar çıkmasını sağlamaktır." dedi.
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'Bozkurt' işaretine yorum
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'Bozkurt' işaretine yorum

Bayram namazının ardından merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden MHP Lideri Bahçeli'ye, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul yürüyüşünde bozkurt işareti yapması soruldu
Susurluk'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü 45 yaralı
Susurluk'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 45 kişi yaralandı
Kısa süreli rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Kısa süreli rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi. Kameraların karşısına geçen Erdoğan, şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği yaşadığını ve kısa sürede toparlandığını söyledi.
Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı
Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi öldü, 114 kişi de yaralandı
Türk toplumunun AB'ye güveni azalıyor
Türk toplumunun AB'ye güveni azalıyor

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demirtaş, "Halkın yaklaşık yarısı üyeliği pozitif değerlendirse de ancak üçte biri gelecekte Türkiye’nin tam üyeliğinin gerçekleşebileceğine inanmakta" dedi.
FETÖ şüphelileri Bulgaristan sınırında yakalandı
FETÖ şüphelileri Bulgaristan sınırında yakalandı

Dereköy Sınır Kapısından yurt dışına çıkış yapmak isteyen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı
NATO petrol boru hattından hırsızlık
NATO petrol boru hattından hırsızlık

Bilecik'ten geçen boru hattından 3 ton akaryakıt çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı
Hatay'da bombalı saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Hatay'da bombalı saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye'den, ülkemizde canlı bomba eylemi yapmak üzere gönderilen 5 eylemci, Hatay MİT Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla il merkezine ulaşmadan yakalanmıştır" denildi
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında bayram yoğunluğu
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında bayram yoğunluğu

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
Gaziantepli ihracatçılar rotayı Katar'a çevirdi
Gaziantepli ihracatçılar rotayı Katar'a çevirdi

GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz, "Gıda üretiminde önemli bir şehir olan Gaziantep, Katar krizinde de Katar halkının gıda ihtiyacını temin etmek için çalışıyor" dedi

Haberler

Erdoğan'dan liderlere referandum tebriği
Erdoğan'dan liderlere referandum tebriği

Erdoğan, son referandum anket sonucunu açıkladı
Erdoğan son referandum anket sonucunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kültürel sığlaşma' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kültürel sığlaşma' uyarısı

Erdoğan'a suikast davası sanığından şaşırtan savunma
Erdoğan'a suikast davası sanığından şaşırtan savunma

İstanbul'da darbeci askerlere yönelik davada 4. duruşma
İstanbul'da darbeci askerlere yönelik davada 4 duruşma

Erdoğan, Atlantik heyetini kabul etti
Erdoğan Atlantik heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Orgeneral Akar'ı kabul etti

Erdoğan: Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız
Erdoğan Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 