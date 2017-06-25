17:24, 25 Haziran 2017 Pazar

TDV'den Ramazan'da 8 milyon 500 bin liralık yardım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun yaptığı açıklamada, 42 yılı aşkın süredir milletin fitre, zekat ve bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını, hayırseverlerin yardımlarıyla yurt içi ve dışında faaliyetlerini genişleterek sürdürdüklerini kaydetti.

YURT DIŞINDA 1 MİLYON 804 BİN DOLARLIK YARDIM

Tutkun, "Ramazanda 64 ülke ve 278 bölgede iyiliğin sesi olduk." ifadesini kullandı.

TDV'nin bu ramazanda gönüllü ve görevlileriyle yurt dışında 1 milyon 804 bin dolarlık yardım faaliyetinde bulunduğunu dile getiren Tutkun, şöyle devam etti:

"Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde de ramazanda ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı aileler için 'alışveriş yardım kartı' dağıttık. Bu yıl ramazanda yurt içinde her biri 100 liralık olan 2 milyon 67 bin lira değerinde kartını, 21 bin ihtiyaç sahibi ve sığınmacı aileye ulaştırdık. Dağıtımlar, 603 il ve ilçe şubelerimiz tarafından gerçekleştirildi. Yine şubelerimiz vasıtasıyla il ve ilçelerde iftar sofraları kurularak, yüz binlerce kardeşimizle Ramazan bereketini paylaştık. TDV olarak bu yıl ramazanda yurt içinde ve yurt dışında toplam 8 milyon 500 bin lira değerinde yardım ulaştırdık."

"KUR'AN AYINDA 14 ÜLKEYE YARDIMLARIMIZI ULAŞTIRDIK"

"Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında başta Afrika olmak üzere Asya ülkeleri ve Balkanlar'da Ramazan boyunca Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını bildiren Tutkun, "Kur'an ayında 14 ülkeye hediyelerinizi ulaştırdık. Basımı tamamlanan 50 bin Boşnakça mealli Kur'an-ı Kerim'in de 6 farklı Balkan ülkesinde Ramazan süresince dağıtımını gerçekleştirdik. Milletimizin hediyeleri Müslüman kardeşlerimizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.