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Hakkari'de PKK saldırısı: 1 asker şehit
Hakkari'de PKK saldırısı: 1 asker şehit
Foto: Arşiv

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lıların taciz ateşi sonucu yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik, PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



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