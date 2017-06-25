Hakkari'de PKK saldırısı: 1 asker şehit

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik, PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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