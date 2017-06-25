17:30, 25 Haziran 2017 Pazar

Hakkari'de PKK saldırısı: 1 asker şehit



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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lıların taciz ateşi sonucu yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik, PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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