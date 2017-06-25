Karaciğer kanseri hastalarına yeni tedavi yöntemi

Dünyada sayılı merkezlerde uygulanan, Türkiye'de de Doç. Dr. Deniz Balcı ve beraberindeki ekiple gerçekleştirilen iki aşamalı ameliyat tekniği, normal yöntemlerle cerrahi şansı bulunmayan ileri evre ve yaygın karaciğer kanserihastalarına umut oldu.
İlk kez 2012'de bilimsel yayınlara giren, o tarihten bu yana Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde yapılan yaklaşık 450 ameliyatın sonuçlarının yer aldığı çok merkezli çalışma, tıp dünyasının saygın cerrahi dergisi "Annals of Surgery"de kasımda yayımlanacak.
Beş yıl içinde elde edilen sonuçlarla güvenilirliği kanıtlanan ALPPS ameliyatı, yeni cerrahi yöntem olarak, karaciğer kanserli hastaların tedavi seçenekleri arasında önemli bir yer alacak.
Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Balcı, AA muhabirine, çalışmalar sonucunda, ileri evre karaciğer kanseri hastalarında en iyi uzun dönem sonuçların, cerrahi olarak tümör içeren kısımların çıkarılmasıyla mümkün olduğunun belirlendiğini söyledi.
İki aşamalı operasyonun ardından hastanın hızla toparlanmaya başladığını dile getiren Balcı, bu tekniğin, normal şartlarda ameliyat edilemeyen ileri evre karaciğer kanseri ya da başka bir organdan karaciğere metastaz olan hastalara uygulanabildiğini söyledi.
Cerrahi tedavi şansı bulunmayan ileri evre karaciğer kanseri hastalarının yaşam sürelerinin oldukça kısıtlı olduğuna işaret eden Balcı, "Bu hastaların, ameliyatla tedavi edilemediğinde büyük çoğunluğunun 6 ay, 1 yıl içinde yaşamını kaybettiği görülürken, yeni uygulamayla hastaların 5 yıllık yüzde 50'lere varan yaşama şansı bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Balcı, dünyada ilk kez 2012'de yapılan bu ameliyatın, İsviçre, İngiltere, Almanya gibi bazı Avrupa ülkeleri ile Japonya, Kore, Kanada gibi sayılı ülkede gerçekleştirildiğini bildirdi. Sonuçların kayıt altına alınarak uluslararası veri tabanında tutulduğunu anlatan Balcı, artık uygulamanın birinci basamak tedavi yöntemleri arasında kabul gördüğünü dile getirdi.
Balcı, "Sonuçlar da gösteriyor ki deneyimli merkezlerde gerçekleştirildiğinde bu ameliyat, hem çok güvenli hem de kanser tedavisinde başarılı sonuçlar sağlıyor ve bu hastalar için umut vadediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ameliyatın Türkiye'de de ilk kez Aralık 2012'de kendi başkanlığındaki ekip tarafından yapıldığını ifade eden Balcı, "O zaman, bu çok yeni ve sonuçları belli olmayan bir uygulamaydı. Şimdi, bu ameliyat 25 hastaya yapıldı ve başarılı sonuçlar elde edildi. Bunları bu sene Almanya, geçtiğimiz sene İngiltere, ondan önce de Belçika'da anlattık" dedi.
Bu ameliyatla yaşama tutunan evli, 4 çocuk ve 6 torun sahibi Yusuf Ulusoy (58), 21 Mart 2017'de kendisine tanı konulduğunu anlattı.
Taburcu edileceği için yaşadığı mutluluğu dile getiren Ulusoy, gözyaşlarını tutamadı. Ulusoy, "Artık iyiyim, içimde bir tümörle yaşamıyorum. Torunlarıma koşmak istiyorum, onları çok özledim. Burnumda tütüyorlar." dedi.
Dünyada sayılı merkezlerde uygulanan, Türkiye'de de Balcı ve ekibince gerçekleştirilen 2 aşamalı ameliyat tekniği, normal yöntemlerle cerrahi şansı bulunmayan ileri evre karaciğer kanseri hastaları için tedavi seçenekleri arasında yerini alacak
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