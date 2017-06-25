Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
00:12, 26 Haziran 2017 Pazartesi
Ortadoğu
21:23, 25 Haziran 2017 Pazar

  • Paylaş
İsrail Suriye'yi iki günde ikinci kez vurdu
İsrail Suriye'yi iki günde ikinci kez vurdu
Foto: Arşiv

İsrail, Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık ikinci defa bu ülkeye saldırı düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan roketlere karşılık, rejime ait iki askeri üssün ve cephane taşıyan bir tırın vurulduğu belirtildi.

Söz konusu saldırının hava saldırısı mı yoksa top atışı ile mi gerçekleştirildiği açıklanmadı. İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ateşlenen bazı roketlerin yanlışlıkla İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine isabet ettiği iddia edilmişti.

Suriye'nin Kuneytra şehrinde devam eden iç savaş nedeniyle tedbir alındığı belirtilen açıklamada, Golan Tepeleri'nde yaşayan sivillere "sınıra yakın açık alanlarda toplanmamaları ve hareket halinde olmamaları" yönünde uyarıda bulunulduğu kaydedilmişti.

İSRAİL DÜN DE SURİYE'YE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

İsrail ordusu dün de Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık bu ülkeye hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail yönetimi genellikle bu tür saldırıları resmi olarak teyit etmekten kaçınıyor.



İlgili Konular İsrail Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
İspanya iki gündür alev alev yanıyor
İspanya iki gündür alev alev yanıyor

İspanya'nın güneybatısındaki Moguer yerleşim bölgesi çevresinde iki gündür devam eden orman yangını nedeniyle 2 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı
Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi
Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi

Arnavutluk'ta yapılan genel seçimde oy kullanma işlemi bir saat ertelemeyle sona erdi
İsrail Suriye'yi iki günde ikinci kez vurdu
İsrail Suriye'yi iki günde ikinci kez vurdu

İsrail, Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık ikinci defa bu ülkeye saldırı düzenledi
Tillerson'dan 'Katar' açıklaması
Tillerson'dan 'Katar' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar'ın, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin taleplerini dikkatli bir şekilde incelemeye başladığını bildirdi
Sisi'den bin 11 mahkuma af
Sisi'den bin 11 mahkuma af

Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi tarafından yayımlanan af kapsamında bin 11 mahkum tahliye edildi
İbadi DEAŞ'ın sonunu hazırladık
İbadi: DEAŞ'ın sonunu hazırladık

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, DEAŞ'ı askeri yönden zayıflatarak sonunu hazırladıklarını söyledi
Avustralya'da araçlı saldırı tedirginliği artıyor
Avustralya'da araçlı saldırı tedirginliği artıyor

Avustralya'nın Melbourne kentinde olası araçlı terör saldırılarına karşı beton bloklarla çevrilen cadde ve meydanlar artırıldı
Venezuela'da protestocular hava üssüne girmeye çalıştı FOTO
Venezuela'da protestocular hava üssüne girmeye çalıştı | FOTO

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki La Corta Hava Üssü'ne girmeye çalışan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
İngiltere'de otomobil bayramlaşan Müslümanları ezdi
İngiltere'de otomobil bayramlaşan Müslümanları ezdi

İngiltere'nin Newcastle kentinde, bir kadın sürücü, otoparktan çıkarken aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırımdaki Müslümanların arasına daldı. Olayda 6 kişi yaralandı.
Orta Asya nın en büyük camisi Kırgızistan da tamamlandı
Orta Asya’nın en büyük camisi Kırgızistan’da tamamlandı

Türkiye tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırılan Orta Asya'nın en büyük cami ve külliyesinin inşaatı tamamlandı
Abbas'dan İslam dünyasına tek vücut olma çağrısı
Abbas'dan İslam dünyasına tek vücut olma çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Filistin ve halkının iyiliği için İslam ümmetinin tek vücut olmasını temenni ediyoruz." dedi.
İtalya da kısmi yerel seçimlerin ikinci turu başladı
İtalya’da kısmi yerel seçimlerin ikinci turu başladı

İtalya’da kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda 111 yerleşim yeri için oy kullanma işlemi başladı
Arnavutluk yeni dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başında
Arnavutluk, yeni dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başında

Arnavutluk'ta halk, yeni dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti
Katar a ambargo uygulayan 4 ülkenin taleplerine tepki
Katar’a ambargo uygulayan 4 ülkenin taleplerine tepki

Katar’a ambargo uygulayan 4 ülkenin kamuoyuna yansıyan talepleri uluslararası örgütler ve Katar genelinde tepkiyle karşılandı
Pakistan'da devrilen petrol tankeri alev aldı 148 ölü
Pakistan'da devrilen petrol tankeri alev aldı: 148 ölü

Pakistan'da petrol taşıyan bir tankerin devrildikten sonra alev alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Japonya'da orta şiddette deprem
Japonya'da orta şiddette deprem

Japonya'nın orta kesimlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler

Abbas'dan İslam dünyasına tek vücut olma çağrısı
Abbas'dan İslam dünyasına tek vücut olma çağrısı

İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gösterilere müdahale
İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gösterilere müdahale

'Filistin davasını ciddiye almayan uzlaşı istemiyordur'
Filistin davasını ciddiye almayan uzlaşı istemiyordur'

Gazze'ye gönderilen yardımların dağıtımı başladı
Gazze'ye gönderilen yardımların dağıtımı başladı

Türkiye'nin Kudüs'e yardımları İsrailli vekilleri de rahatsız etti
Türkiye'nin Kudüs'e yardımları İsrailli vekilleri de rahatsız etti

İsrail basını Türkiye'nin Kudüs'teki faaliyetlerinden rahatsız
İsrail basını Türkiye'nin Kudüs'teki faaliyetlerinden rahatsız

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımları sürecek
Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımları sürecek

BM'den 'İsrail'in Filistin'deki işgal birimleri artıyor' uyarısı
BM'den 'İsrail'in Filistin'deki işgal birimleri artıyor' uyarısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 