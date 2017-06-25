Adana'da foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada, Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda, bir kadının foseptik çukuruna düştüğünü belirtti.
Kadını buradan çıkartmak isteyen 3 kişinin de aynı yere düşerek hayatını kaybettiğini ifade eden Demirtaş, "Aladağ ilçemizde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor." şeklinde konuştu.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cesetlerinin bulundukları yerden çıkartılıp otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği bildirildi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesinde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi
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