22:17, 25 Haziran 2017 Pazar

Adana'da foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti



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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesinde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada, Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda, bir kadının foseptik çukuruna düştüğünü belirtti. Kadını buradan çıkartmak isteyen 3 kişinin de aynı yere düşerek hayatını kaybettiğini ifade eden Demirtaş, "Aladağ ilçemizde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor." şeklinde konuştu. Hayatını kaybeden 4 kişinin cesetlerinin bulundukları yerden çıkartılıp otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği bildirildi.

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