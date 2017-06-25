Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi

Arnavutluk'ta yapılan genel seçimde oy kullanma işleminin sona erdiği bildirildi.
Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonundan (KQZ) yerel saatle 19.00'da (TSİ 20.00) yapılan açıklamada, seçime düşük katılım olduğu gerekçesiyle oy verme işleminin bir saat uzatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, bu kararın, Ramazan Bayramı ve ülke genelindeki yüksek hava sıcaklığı nedeniyle seçime düşük katılım olduğu gerekçesiyle alındığı belirtildi.
Ülke genelinde oy verme süresinin yerel saatle 20.00'de dolmasının ardından kapatılan sandıklar, oy sayımının yapılacağı yerlere götürüldü.
Bu arada, açıklanan ilk verilere göre, kayıtlı 3 milyon 452 bin 260 seçmenin yaklaşık yüzde 44'ünün oy kullandığı bildirildi.
Açıklamada, ayrıca oy kullanma işlemi sırasında ülke genelinde ufak çaplı olayların yaşandığı kaydedildi.
Seçimde 18 siyasi partiden 2 bin 666 milletvekili adayı, 140 üyeli meclise girebilmek için yarıştı.
Seçim kararı, muhalefetin 18 Şubat'ta başlayan ve üç ay süren protestosu ile meclis çalışmalarını boykot etmesinin ardından 18 Mayıs'ta Arnavutluk Başbakanı ve Sosyalist Parti (PS) Genel Başkanı Edi Rama ile muhalefet lideri ve Demokratik Parti (PD) Genel Başkanı Lulzim Basha'nın anlaşmaya varması sonucu alınmıştı.
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Arnavutluk'ta yapılan genel seçimde oy kullanma işlemi bir saat ertelemeyle sona erdi
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