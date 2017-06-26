Güncelleme: 02:30, 26 Haziran 2017 Pazartesi

Turkish Cargo'nun Brezilya'ya ilk uçağı indi





Sao Paulo'ya tarifeli kargo seferine başlayan Turkish Cargo'nun ilk uçağı Uluslararası Guarulhos havaalanına ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Turkish Cargo'nun Brezilya'ya ilk tarifeli kargo seferini yapan Gediz uçağı, Sao Paulo kentindeki Uluslararası Guarulhos Havaalanı'na indi. Türk Hava Yolları (THY) Brezilya Kargo Müdürü Gökalp Garipbaş ve THY Brezilya İstasyon Müdürü Cüneyt Topuz, uçağı havalimanı yetkilileri ile selamladı. 41 tonluk yüküyle inen uçağı Brezilyalılar su köprüsü ile karşıladı. Turkish Cargo, İstanbul - Sao Paulo seferiyle hizmet ağına Brezilya'yı da eklemiş oldu. THY'nin alt markalarından biri olarak faaliyet gösteren Turkish Cargo, müşterilerine dünyanın 120 ülkesine ulaşım imkanı sunuyor.

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