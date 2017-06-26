Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Erzurum teşkilatınca kent meydanında ve Ankara İl Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programlarına katılacak.
(Erzurum/12.30/Ankara/17.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam edecek.
(Bolu/09.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Aydıncık ve Akdağmadeni ilçe teşkilatı ile bayramlaşma programlarına katılacak.
(Yozgat/10.30/15.00)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehit Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin Büyük Cami'deki cenaze törenine iştirak edecek.
(Samsun/12.45)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükşehir Belediyesi Salonu'nda ve Trabzon Meydan Parkı'nda bayramlaşma programlarına katılacak.
(Trabzon/11.00/13.00)
4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde yapılacak bayramlaşma törenine iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
5- Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.
(Ankara)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bayramlaşma programlarına katılacak.
(Malatya/11.00/14.00)
2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bayramlaşma programlarına iştirak edecek.
(Mersin/13.00-21.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.
(Riyad)
SPOR
1- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'nin Muju kentinde sürüyor.
- Şampiyonanın üçüncü gününde Türk sporculardan kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ve erkekler 68 kiloda Ferhat Can Kavurat tatamiye çıkacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam edecek.
İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.
Aleksandar Vucic'in Sırbistan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sırbistan Sarayı'nda tören düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek
Japon-Türk Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeleriyle görüşecek Çavuşoğlu, Tokyo Camisi ve Yunus Emre Kültür Merkezini ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul edecek, esnafla iftarda bir araya gelecek.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler başlayacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi