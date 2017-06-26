09:20, 26 Haziran 2017 Pazartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Haziran 2017





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam edecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Erzurum teşkilatınca kent meydanında ve Ankara İl Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programlarına katılacak. (Erzurum/12.30/Ankara/17.00) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam edecek. (Bolu/09.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Aydıncık ve Akdağmadeni ilçe teşkilatı ile bayramlaşma programlarına katılacak. (Yozgat/10.30/15.00) 2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehit Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin Büyük Cami'deki cenaze törenine iştirak edecek. (Samsun/12.45) 3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükşehir Belediyesi Salonu'nda ve Trabzon Meydan Parkı'nda bayramlaşma programlarına katılacak. (Trabzon/11.00/13.00) 4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde yapılacak bayramlaşma törenine iştirak edecek. (Ankara/14.00) 5- Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek. (Ankara) EKONOMİ 1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bayramlaşma programlarına katılacak. (Malatya/11.00/14.00) 2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bayramlaşma programlarına iştirak edecek. (Mersin/13.00-21.30) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor. (Musul) 2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor. (Riyad) SPOR 1- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'nin Muju kentinde sürüyor. - Şampiyonanın üçüncü gününde Türk sporculardan kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ve erkekler 68 kiloda Ferhat Can Kavurat tatamiye çıkacak.

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