09:30, 26 Haziran 2017 Pazartesi

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem





Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında saat 08.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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