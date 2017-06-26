09:55, 26 Haziran 2017 Pazartesi

Kosova'da Mehmetçiğin konuşlandığı kışla yanında yangın





Türk askerlerinin konuşlandığı Sultan Murat kışlası yakınlarında bir mağazada yangın çıktı. Yangın Kosova ve Türk askerlerince yayılmadan söndürüldü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Prizren’in güneyinde Kosova Türk Temsil Heyeti’nin konuşlandığı “Sultan Murat” Kışlası yakınlarında bir mağazada akşam saatlerinde yangın çıktı. Prizren itfaiyecileri ve Türk askerinin müdahale ettiği yangın kısa bir zaman içinde kontrol atına alındı. Kosova'da 1999 yılından bu yana Türk askerleri görev yapıyor. Yangın, Türk askerinin konuşlu olduğu Sultan Murat Kışlası'nın yakınlarındaki esnaf depolarının bulunduğu alanda meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ilk belirlemede kısa sürede alevlerin yükseldiği depoda plastik malzemelerin bulunduğu ve yangının biran depoyu sardığı belirtildi.

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