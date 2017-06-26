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Elazığ'da çatışma, 1 şehit
Elazığ'da çatışma, 1 şehit

Elazığ-Bingöl sınırındaki çatışmalarda 1 asker şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Elazığ-Bingöl sınırındaki çatışmalarda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.



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