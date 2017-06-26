10:45, 26 Haziran 2017 Pazartesi

Elazığ'da çatışma, 1 şehit





Elazığ-Bingöl sınırındaki çatışmalarda 1 asker şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Elazığ-Bingöl sınırındaki çatışmalarda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

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