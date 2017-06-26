Arnavutluk'a kızan Yunanistan, vatandaşlıktan çıkarttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Arnavutluk'ta hükümet yanlısı Shqiptarja.com sitesi ve Report Tv tarafından yayınlanan ve Yunan basınında da yer verilen habere göre, Himara Belediye Başkanı Goro, Yunan vatandaşlığından çıkarıldı.
Kökeni nedeniyle yıllarca önce Yunan vatandaşlığını alan (Gjergji) Gergi Goro’nun Yunan nüfus cüzdanında adının “Yorgos Goros” olarak geçtiği kaydedildi.
Haberde Goro’nun siyaset ve “Yunan topluluğu” ile ilgili bu topluluğun çıkarlarına, ulusal ve dinî haklarına karşı gelen tez ve tutumundan sonra Yunan vatandaşlığından çıkarıldığı belirtildi.
Yunan yetkili makamlarının yıllardır Goro’nun Yunan karşıtı faaliyetlerinden bilgi sahibi olduğu, Goro’nun yapılan uyarıları dikkate almadığı ve bunun sonucunda da bu yönde karar alındığı kaydedildi. Hükümet yanlısı Ditaonline haber sitesi, Goro ile ilgili kararı “Atina’nın intikamı” olarak yorumladı.
Himara Belediye Başkanı Goro ise yaptığı açıklamada belediye sınırları içnide bulunan 19 binanın yasal izin olmadan yapıldığını ve belediye olarak kamulaştırma kararı aldıklarını belirtti. Belediye önüne gelerek protesto eden vatandaşlara kendilerine ihanet etmediğini ancak Arnavutluk'un diğer belediyelerinde uygulanan yasaların onlar için de geçerli olduğunu söyledi. İzinsiz yapılar için belediyeye gelerek yasal prosedürleri yaparak binalarını yasal hale getirmeleri gerektiğini ancak sahibi olmayan binaların kamulaştırılacağını belirtti.
Yunanistan’ın suçlamalarını reddeden Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı hukuk devleti olarak azınlık haklarına saygılı olduğunu ve ayrımcılık yapmadığını ifade etti. Arnavutluk Dışişleri, Himara Belediyesi’nin şehirde yürüttüğü çalışmaların geçerli yasalara uygun şekilde yapıldığını ve şeffaf bir biçimde hayata geçirildiğini belirtti.
Arnanutluk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a verdiği yanıtta; “Arnavutluk, hukuk devleti prensipleri açısından ayrımcılık yapmıyor” ifadesine yer verildi. Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Glevis Dervişi, Yunanistan’ın açıklamalarının “tehditkar” olduğunu ve iç politikaya yönelik olduğunu kaydetti.
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